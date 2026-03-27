涉在佛州空軍基地外放炸彈 華裔漢潛逃中國 胞姊在美被捕

美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）指，一名華裔男子涉嫌在佛羅里達州一座美軍中央司令部所在軍事基地外放置土製炸彈，但炸彈未能爆炸，事後已逃往中國。其胞姊因涉嫌助弟逃亡，亦被起訴，現正在美拘押。而他們的母親因逾期居留被拘留，正等待遣返。

裝置未能爆炸 安全拆除

根據周四（26）解封的起訴書，疑犯是20歲的艾倫．鄭（Alen Zheng），被控於本月較早前，在位於佛州坦帕（Tampa）的麥克迪爾空軍基地（MacDill Air Force Base）遊客中心放置土製炸彈。

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麥克迪爾空軍基地負責美軍在中東的軍事行動，以及對伊朗戰爭的指揮。路透社

軍警接報到場調查，封鎖附近交通。路透社

軍警截查車輛。路透社

該土製裝置未能爆炸，當局於3月16日發現並拆解。該基地遊客中心因發現可疑包裹，一度關閉。艾倫．鄭已被控企圖破壞政府財產、非法製造破壞性裝置及持有破壞性裝置，一旦罪成，面臨最高40年監禁。

涉事基地指揮對伊朗戰爭

麥克迪空軍基地是美軍中央司令部（CENTCOM）總部所在地，負責美軍在中東的軍事行動，以及對伊朗戰爭的指揮。該基地同時也是美國特種作戰司令部（US Special Operations Command）的總部所在地。

巴特爾在社交平台X發文表示，艾倫．鄭的胞姊安瑪麗．鄭（Ann Mary Zheng）同樣遭到起訴，目前已被拘押。她被控犯下篡改證據及協助她的兄弟逃避逮捕等罪名，最高可囚30年。

巴特爾表示，艾倫．鄭「目前身處中國」。

一旦罪成 最高囚40年

美國檢察官基霍（ Gregory Kehoe）在記者會上表示，兩姊弟皆擁有美國公民身份，其中姊姊從中國回美後被逮捕。他指，該裝置未爆炸，但「可能非常致命」。

當局確認鄭艾倫在3月10日放置該土製裝置，並於幾分鐘後撥打911報警，稱基地內有炸彈。接著他和姊姊賣掉了他們的平治休旅車，買了飛往中國的機票，並在3月12日前離開。

母逾期居留 等待遣返

基霍表示，他不確定這對姊弟是否也擁有中國國籍。他說，暫時沒有證據顯示鄭艾倫代表中國政府或其他國家工作，「我們正在研究所有可能讓他返回美國的途徑」。

而2人的母親因逾期居留被拘留，正等待遣返。