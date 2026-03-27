馬杜羅穿囚衣曼哈頓應訊 特朗普預告加控更多罪名

被美軍帶到美國受審的委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro）與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）周四（26日）身穿米色囚服，現身紐約曼哈頓聯邦法院應訊。這是馬杜羅自今年1月遭美軍特種部隊突襲抓捕後的第二次公開露面。美國總統特朗普同日在白宮向媒體預告，政府將對馬杜羅提起更多起訴，稱目前起訴的罪名「僅佔其惡行的一小部分」。

特朗普：將有更多審判 不放過馬杜羅

特朗普在白宮告訴記者，司法部門正準備對馬杜羅追加控罪，但未透露具體罪名。他表示：「我想還會有其他審判，因為他們起訴他的罪名只是他所作所為的一小部分。」他強調，馬杜羅面對的法律制裁將會接踵而至。

目前馬杜羅面臨四項重罪指控，包括「毒品恐怖主義陰謀」（narcoterrorism conspiracy），指控其利用販毒資金資助恐怖活動。然而，路透社分析指出，這類法案在法庭上的成功率有限，過去四宗定罪個案中有兩宗因證人可信度問題而被推翻。

庭審的焦點之一在於馬杜羅的辯護費用。馬杜羅及其妻子向法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）申請撤銷控罪，理由是美國政府凍結了委內瑞拉的公共資金，導致他們無法支付高昂的私人律師費，違反了美國憲法第六修正案賦予被告選擇律師的權利。

檢察官辯稱，美國自2019年起已不承認馬杜羅為合法總統，且基於國家安全及制裁政策，不能允許其動用委國資金。然而，由前總統克林頓任命的法官赫勒斯坦對此表示懷疑，他指馬杜羅已被捕入獄，不再構成國安威脅，而憲法規定的律師權利應高於其他考慮。代表馬杜羅的知名律師波拉克（曾代表維基解密創辦人阿桑奇）表示，若無法獲得報酬，他有意退出辯護。

據路透社報道，周四曼哈頓法院外氣氛緊張，警方需隔開兩批示威者。一邊是高舉穿橙色囚衣馬杜羅模擬像的反對派，慶祝這位「獨裁者」受審；另一邊則是手持「釋放馬杜羅總統」標語的支持者，抗議美國的綁架行為。