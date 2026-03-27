日本地震｜日政府上調南海海槽地震機率 發布警告下爆8級以上地震機會升至10%

日本政府內閣府於周四（26日）公佈最新的地震試算數據，顯著調高了在發佈「南海海槽地震臨時資訊」後，隨後一星期內發生大規模地震的風險估計。其中，在最高級別的「巨大地震警告」下，發生黎克特制8級或以上地震的機率，已由原本的7%增加至10%。

內閣府：10倍風險非同尋常 籲做好日常儲備

內閣府表示，此次調整是基於擴大了對過去歷史地震數據的納入範圍，並進行重新計算所得出的結果。根據最新機制，當局發佈不同級別的警示時，發生8級以上強震的機率如下：

巨大地震注意（ Megathrust Earthquake Attention ）： 發生機率由約0.4%提升至 1% 。

）： 發生機率由約0.4%提升至 。 巨大地震警告（Megathrust Earthquake Alert）： 發生機率由約7%提升至10%。

內閣府特別強調，即使是看似微小的1%機率，其意義亦非同小可。官員解釋：「1%的機率意味著100次中就有1次機會發生。與平常約0.1%的基準機率相比，這已經高出了整整10倍。」

日本政府內閣府於周四（26日）公佈最新的地震試算數據，在最高級別的「巨大地震警告」下，發生黎克特制8級或以上地震的機率，已由原本的7%增加至10%。美聯社

日本當局近年高度關注南海海槽（Nankai Trough）的異動。

內閣府指出，南海海槽地震的發生機率隨時間推移而不斷累積，目前估計未來30年內發生8至9級地震的機率已高達80%。路透社

日本當局近年高度關注南海海槽（Nankai Trough）的異動。2024年8月，因應宮崎縣發生頻繁地震，氣象廳曾發佈史上首次「巨大地震注意」警告，雖然最終未有發生嚴重災難，但引發了全國性的防災物資囤積與交通調整。

內閣府指出，南海海槽地震的發生機率隨時間推移而不斷累積，目前估計未來30年內發生8至9級地震的機率已高達80%。發佈臨時資訊的目的，是為了在監測到板塊交界處出現異常現象或發生前震時，提醒國民採取適當的防災措施。

日本政府呼籲國民應理解「10倍風險」背後的緊迫性。一旦發佈相關警示，受影響區域的市民應採取以下對策：

確認避難路徑： 檢視最近的避難所及逃生路線，特別是海嘯高風險區。

加固家具： 確保大型家具已固定，防止強震時傾倒受傷。

儲備物資： 準備足夠至少三天的食水、乾糧及手電筒等應急用品。

當局重申，雖然警告並不代表地震一定會發生，但考慮到南海海槽地震一旦爆發可能造成的毀滅性破壞，市民必須保持警覺。