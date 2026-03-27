美鈔將印特朗普簽名 打破165年傳統 被誇「黃金時代締造者」

美國財政部周四（26日）宣佈一項重大變動，為紀念美國獨立250周年（Semiquincentennial），現鈔上將首次印上現任總統特朗普（Donald Trump）的簽名。此舉不僅打破了165年來由美國國庫局長（Treasurer of the United States）簽署美鈔的傳統，更標誌著美國歷史上首次有在任總統的墨寶直接出現在流通貨幣上。

六月發行首批百元美鈔 取代國庫局長位置

財政部的聲明表示，首批印有特朗普與財政部長貝森特（Scott Bessent）簽名的100美元大鈔將於今年6月正式印行，隨後各面額鈔票亦會陸續更新。

美國財政部周四（26日）宣佈一項重大變動，為紀念美國獨立250周年（Semiquincentennial），現鈔上將首次印上現任總統特朗普（Donald Trump）的簽名。路透社

財政部的聲明表示，首批印有特朗普簽名的100美元大鈔將於今年6月正式印行，隨後各面額鈔票亦會陸續更新。路透社

國庫長布蘭登·比奇（Brandon Beach）稱讚特朗普是美國「黃金時代經濟復興的締造者」。路透社

目前，財政部印務局（BEP）仍在使用前總統拜登時期的財政部長耶倫（Janet Yellen）及國庫局長馬萊爾巴（Lynn Malerba）簽名的版模。隨著是次變動，馬萊爾巴將成為自1861年聯邦政府發行貨幣以來，最後一位在美鈔留名的國庫局長，終結了該職位長達165年的「簽名權」。

貝森特：彰顯特朗普經濟成就及美元霸權

財政部長貝森特在聲明中表示，鑑於特朗普第二任期內美國經濟增長強勁、金融穩定以及「美元持久的霸權地位」，在立國250周年之際作出此項調整十分合適。

貝森特指出：「沒有比在美鈔上印上總統特朗普的名字，更能有力地表彰我們偉大國家及其歷史性成就的方式。」他強調，這批具歷史意義的貨幣在美國「半五百周年」慶典期間發行，別具意義。

國庫長布蘭登·比奇（Brandon Beach）表示，「作爲美國黃金時代經濟復興的締造者，特朗普總統在歷史上的地位毋庸置疑。將他的簽名印在美國貨幣上，不僅恰當，而且實至名歸。」

法律限制人像上幣 簽名成「折衷」方案

事實上，特朗普政府一直致力於將總統姓名標誌化，包括將其名字印在政府大樓、政府計劃、軍艦以至硬幣上。早前，特朗普任命的聯邦藝術委員會已批准一款印有其肖像的紀念金幣設計。

然而，由於美國法律嚴禁在流通硬幣上描繪在世人物，發行1美元特朗普流通硬幣的計劃受阻。相比之下，現行法律賦予財政部在美鈔設計上有較大裁量權（主要用於防偽），只要保留「In God We Trust」字樣及僅使用已故人士肖像，財政部即可更改其他設計元素。官員強調，除簽名更換外，美鈔的整體設計將維持不變。