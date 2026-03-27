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伊朗局勢｜特朗普口中伊朗「大禮」揭盅 稱伊朗乞求達成停火

即時國際
更新時間：03:37 2026-03-27 HKT
發佈時間：03:37 2026-03-27 HKT

美伊戰爭進入第四周，國際油價與全球供應鏈飽受衝擊之際，美國總統特朗普日前興奮表示，伊朗送了美國一份價值不菲的「大禮」，令外界感到好奇。他周四（26日）在白宮內閣會議上揭盅，原來他口中的「大禮」，是伊朗放行了10艘油輪通過霍爾木茲海峽。

十艘油輪獲放行　特朗普：伊朗送上的談判「禮物」

特朗普在內閣會議上被記者問到，伊朗送上的「禮物」是甚麼？他回應說，早前在收看福斯新聞（Fox News）時，留意到霍爾木茲海峽出現異常變動。他引述消息指，最初有8艘掛有巴基斯坦國旗的大型油輪獲准通過該戰略水道，隨後伊朗方面「為某事道歉後」，額外多放行兩艘，令總數達到10艘。

特朗普口中的伊朗「大禮」，原來是伊朗放行了10艘油輪通過霍爾木茲海峽。路透社
特朗普口中的伊朗「大禮」，原來是伊朗放行了10艘油輪通過霍爾木茲海峽。路透社
特朗普在內閣會議上被記者問到，伊朗送上的「禮物」是甚麼？美聯社
特朗普在內閣會議上被記者問到，伊朗送上的「禮物」是甚麼？美聯社
以色列國防軍宣稱，已在一次精準空襲中擊殺伊朗革命衛隊海軍司令湯席里（Alireza Tangsiri）。美聯社
以色列國防軍宣稱，已在一次精準空襲中擊殺伊朗革命衛隊海軍司令湯席里（Alireza Tangsiri）。美聯社

「他們（伊朗）為了證明自己是認真想結束戰爭，送上了這份價值連城的禮物。」特朗普形容這是德黑蘭釋出的善意信號。他更向席間的中東特使威特考夫（Steve Witkoff）開玩笑說，希望自己公開這項細節「沒有搞砸」正在進行的敏感磋商。

威脅伊朗：無法回頭前認清現實

特朗普堅稱談判正進入「實質性階段」，他對記者表示：「是他們（伊朗）在乞求達成協議，而不是我。」他隨後在社交平台進一步發出警告，要求伊朗領導層在一切「為時已晚、無法回頭」之前認清現實，否則美軍將宣佈新的談判最後期限，並打擊更多預設目標。

雖然白宮對外展現樂觀，但伊朗官方傳媒及高級官員則持續放狠話，否認與美方有任何直接或間接接觸。

白宮發言人萊維特表示，儘管伊朗暫未接受美方提出的「15點停火計劃」，但副總統萬斯（JD Vance）正與國務卿魯比奧（Marco Rubio）緊密配合，主導後續的外交博弈。萬斯在會議上強調，伊朗的常規海軍力量已「基本上被摧毀」，美方目前擁有絕對的軍事與經濟優勢。

以軍聲稱擊殺伊朗海軍司令　指為封鎖海峽「主腦」

就在特朗普大談「大禮」的同時，以色列國防軍宣稱，已在一次精準空襲中擊殺伊朗革命衛隊海軍司令湯席里（Alireza Tangsiri）。以方形容湯席里是策劃封鎖霍爾木茲海峽、佈置水雷及襲擊商船的「幕後主腦」，其雙手「沾滿鮮血」。

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