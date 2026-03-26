日本岩手縣東部海域6.4級極淺層地震 函館青森同有震感

日本東北部海域於深夜發生強烈地震。日本氣象廳報告指，當地時間今日（26日）深夜11時18分，三陸外海（岩手縣東部海域）發生黎克特制6.4級地震。由於震源深度僅約10公里，屬於極淺層地震，日本沿岸或出現輕微海面變動，惟當局強調無需擔心引發災害。

岩手盛岡震感最強 北海道青森均有震度

是次地震的震央位於三陸沖，岩手縣盛岡市錄得最大震度4級。此外，東北多地及北海道亦有明顯震感：

震度 4 ： 岩手縣盛岡市。

： 岩手縣盛岡市。 震度3： 北海道函館市、青森縣部分地區。

據日媒FNN報導，日本政府已發出警告，指地震可能會導致日本沿岸出現些微的海面波動，提醒在沿岸活動的市民留意，但評估後認為不會造成實質損害。

富士山會議後再遇震災 東北海域頻現活動

值得注意的是，日本政府昨日才與東京都舉行首次針對富士山噴發的防災會議，深夜即傳出三陸外海地震消息。雖然是次地震並非位於富士山周邊，但東北三陸外海作為傳統地震活躍帶，短時間內的強烈震動再次引起民眾對自然災害的關注。