英國考慮向國家博物館及美術館遊客收取參觀費

英國當局正在擬定改善藝術資助計劃，考慮向參觀國家博物館永久藏品的遊客收取參觀費用。

當局在回應負責分配公共藝術資金的英格蘭藝術委員會的審查時表示，需要製定長期方案來資助舉步維艱的藝術領域。

不過，智庫「文化政策小組」主任科爾（Alison Cole）表示，向國際遊客收費將是一個「非常糟糕的主意」。她說：「我們認為，拯救我們遍布全國的優秀市民博物館和文化基礎設施有更好的方法，那就是徵收酒店稅。」

自2001年以來，國家博物館和美術館一直免費向所有遊客開放，這項具有里程碑意義的政策被認為促進了遊客數量和旅遊業的發展。據了解，財政部先前曾考慮在2025年11月的預算案中削減開支，包括取消博物館和美術館的免費入場，但由於文化部長們的反對，該計劃被擱置。

藝術基金會的一項獨立調查顯示，72%的公眾支持徵收旅遊稅，以補貼國家博物館的免費入場。