有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡

東京池袋「太陽城」（Sunshine City）內的寶可夢（Pokémon）商店發生持刀殺人案，一名20餘歲女店員遭男子持刀刺傷，隨後確認死亡。根據警視廳消息，該男子也刺傷了自己的頸部，送院後亦確認死亡。警視廳正在調查詳細情況。



有途人在X平台上載事發影片，只見寶可夢店的店員們慌忙奔跑，有人背上疑似染到血迹弓。現在有人大聲叫：「警察警察警察警察⋯⋯」「後退！後退！」「放開她！」「請遠離！」等等。

事發於當地晚上約7時20分，警方接獲110報案，稱「一名男子持刀在東京池袋陽光城商業綜合體內擾亂治安」。

據東京警視廳稱，一名據信是店員的女子，在「寶可夢中心Mega Tokyo」（主題商店）內，被一名男子突然刺傷頸部及其他部位，送院時已失去意識，後來宣告死亡。施襲男子也在現場用刀刺傷了自己的頸部，送院同告不治。

監視器畫面顯示，男子獨自進入商店，走到女子所在的櫃檯後面便施襲。警方列作謀殺案進行調查。

各種語言的「救命」和「快跑」

一名事發時剛好在店內購物的30餘歲女子說：「突然聽到店後有東西掉下來的巨響。然後有人抬來一副擔架，我聽到各種語言的『救命！』和『快跑！』。我意識到情況很嚴重，就和丈夫一起逃出了商店。」

事發樓層其他店舖的店員說：「好幾個顧客把東西放進購物籃，未付款就跑進了公共走廊。我正納悶發生了什麼事，就看到周圍的商店未到關門時間即捲起閘門，所以我們也關了。店裡有些員工聽到有人喊着讓大家快跑。」

Sunshine City位於JR池袋站附近，由5棟大樓組成，有辦公室和酒店，還有販售寶可夢周邊商品的「Pokémon Center MEGA TOKYO」、水族館和天文館等設施。全部大樓地下及地庫1樓相通。