聖公會迎首位女性大主教 穆拉利宣誓就任

英國國教（聖公會）周三迎來歷史性時刻。64歲的穆拉利（Sarah Mullally）在坎特伯雷座堂宣誓就任，成為1400年來首位領導這個擁有8500萬信徒、歷史悠久的聖公會母教會的女性。約有2000人到場見證，包括英國首相施紀賢、王儲威廉與其妻凱特。

按照傳統，儀式開始時，穆拉利用權杖敲擊大教堂西門三次，請求進入。她身穿深金黃色的長袍，受到當地學童的迎接，孩子們問她為何被派來，她回答說：「我被派來作大主教，是為了服務你們，宣揚基督的愛，並與你們一起全心、全靈、全意、全力地敬拜和愛他。」

儀式的高潮是穆拉利在兩個不同的寶座上就座。這兩個座位象徵着此職位的雙重責任——既是坎特伯里教區的主教，也是全球聖公會信徒的精神領袖。穆拉莉將同時成為上議院議員及王室禮拜堂的主任堂牧（Dean of the Royal Chapels）。

穆拉利的前任韋爾比（Justin Welby）因處理虐待醜聞不力，於2024年11月宣布辭去英格蘭教會領袖的職務。穆拉利強調她致力於「確保教會變得更安全，並妥善回應虐待的受害者和倖存者。」

穆拉利在英國國民保健署（NHS）服務超過30年，是一名助產士，曾擔任首席護士長。她 40歲才踏入神學院，2001年被按立為牧師，2015年被祝聖為主教，如今成為英國國教會最高領袖。

自1990年代初允許女性擔任神職人員以來，英格蘭108位主教中，現已有超過40位是女性。