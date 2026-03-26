巴西婦目睹11歲女兒遭性侵 怒殺男友斬子孫根再焚屍 獲判無罪

巴西一名婦人撞見男友企圖性侵自己年僅11歲的女兒，憤而將對方殺害，割下其生殖器並燒屍滅跡。儘管手段殘忍，陪審團認定她是為保護女兒而犯案，25日裁定無罪。

當地傳媒報道，住在米納斯吉拉斯州的被告維森特（Erica Pereira da Silveria Vicente），坦承殺害同居男友席爾瓦（Everton Amaro de Silva）。她向警方供稱，當時看見男友傳給女兒的可疑訊息，立刻衝進女兒房間，當場目睹男友壓在女兒身上正企圖施暴，女兒則不斷尖叫求救。

陪審團同意其護女心切

檢方指控，維森特在男友飲料中摻入治療癲癇的藥物Klonopin（氯硝西泮），待對方昏迷後持刀猛刺並毆打致死，隨後找來一名青少年協助，將屍體運往郊區荒地，切下死者生殖器後縱火焚屍。警方循血迹找到維森特住處後，她主動交出凶器。

檢方認為，犯案手法的殘忍程度，顯示這不是盛怒之下的行為，而是經過冷靜預謀。但陪審團經過一天審理後，25日裁定維森特是為了拯救女兒才會犯案，裁定她無罪。維森特被羈押一年後獲判加重殺人罪及毀屍罪不成立，當庭釋放。