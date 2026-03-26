伊朗局勢｜內塔尼亞胡憂和談阻礙戰爭目標 下令48小時內重轟伊朗軍工業

伊朗雖然尚未公開表示願與美國和談，但表明正在評估美方提出的結束戰爭提議，為停火帶來希望。以色列官員透露，以軍方擔心戰爭可能很快就會中止，內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周二在聽取完軍事將領簡報後，下令軍方加快攻擊行動，要求48小時內盡可能摧毀伊朗的軍工產業。



《紐約時報》報道，隨着美國與伊朗之間展開談判的可能性增加，以色列軍方正盡可能打擊多個關鍵目標，內塔尼亞胡政府是在獲得美國起草的15點停戰計畫副本後下達命令。

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在伊朗首都德黑蘭北部展出的伊朗國產導彈。 美聯社

知情人士說，急促的兩天攻擊期限，反映出以色列對於美伊可能達成協議感到高度擔憂，因為以色列的關鍵戰爭目標尚未達成，包括：消除伊朗的彈道導彈威脅、確保伊朗無法研發核武，以及創造條件，促使伊朗人民起義反政府。

內塔尼亞胡所屬政黨成員、國會外交與國防委員會主席畢茲穆思（Boaz Bismuth）接受採訪時說：「如果無法達成這3個目標，就無法結束戰爭。」

在伊朗首都德黑蘭北部展出的伊朗國產導彈。 美聯社

知情官員表示，雖然美國計畫的條款非常概括性，仍有許多細節待決定，但該計畫的內容足以讓內塔尼亞胡、其幕僚及以色列國防高層警覺。以色列認為，特朗普的15點計畫，無法確保消除伊朗的核武與彈道導彈威脅。