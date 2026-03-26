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孟加拉巴士墜河至少24死 失控衝出渡輪直插入水沉沒

即時國際
更新時間：23:58 2026-03-26 HKT
發佈時間：15:11 2026-03-26 HKT

孟加拉中部拉傑巴里地區（Rajbari）一輛載有約50人的客運巴士，在準備登上渡輪時失控，直接墜入帕德瑪河（Padma River），造成至少18人罹難。

事發於道拉迪亞（Daulatdia ）渡輪碼頭，水深超過80米，加上降雨影響，導致救援行動困難重重。消防單位出動救援船才成功將整輛巴士從河底拖出，經過6小時搜救，在當地民眾協助下陸續從河中打撈出18具遺體，包括2名兒童及10名女性。

直至香港周四晚上11時許，死亡人數升至24人，包括5名兒童。

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網傳影片顯示，涉事巴士快速衝出渡輪船面，車頭向下墜入河中，附近民眾見狀紛紛驚呼，卻只能眼睜睜看着整輛巴士側翻後完全被水淹沒。數名乘客浮出水面，消防部門引述居民及生還者說，車體沉沒前約有5至7名乘客成功逃生。

這輛巴士從拉傑巴里出發，原定前往首都達卡，事發這天正值穆斯林開齋節7天假期結束，許多民眾正準備返回達卡工作。

救難人員仍持續在現場搜救，但官方尚未確認巴士上確切人數及失蹤人數。當地媒體報道稱，車上至少有50人。

孟加拉近期交通事故頻傳，22日東南部科米拉地區才發生巴士與火車相撞事故，造成12人死亡、26人受傷。

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