大阪校園爆集體食物中毒 逾600師生上吐下瀉 疑校餐麵包惹禍

日本大阪府熊取町爆發大規模校園食物中毒事件。自本月19日起，當地多間中小學的師生陸續出現腹瀉、嘔吐等症狀，截至目前，受影響人數已超過600人。當地衛生部門經調查後，認定事件是由學校午餐供應的麵包所引發，並已對相關生產商作出停業處分。

校餐麵包惹禍

據日本廣播協會（NHK）周四（26日）報道，出現食物中毒症狀的患者，分別來自熊取町內8所中小學的學生及教職員。自本月19日有人開始感到不適後，個案數字持續上升，截至24日，出現相關症狀者已累計達633人。

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當地衛生部門隨即展開調查，並從部分患者的體內檢測出諾如病毒（Norovirus）。與此同時，當局在向全町中小學供應校餐麵包的企業員工身上，亦檢測出同類型病毒。

綜合上述情況，衛生部門斷定，此次事件是由校餐麵包所引發的集體食物中毒事件。當局已對涉事的麵包生產企業，作出勒令停業5天的行政處罰。