白俄羅斯總統盧卡申科首訪平壤 金正恩熱情迎領簽署合作條約

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenka）周三（25日）歷史性首度訪問北韓，受到北韓最高領導人金正恩的「熱情」歡迎。兩國領導人將舉行會談，預計將簽署友好合作條約，此舉被視為在西方制裁下，北韓與俄羅斯盟友深化關係的重要一步。

金日成廣場盛大歡迎 鳴炮致敬

據法新社報道，白俄羅斯官方媒體發布的畫面顯示，金正恩與盧卡申科昨日在金日成廣場舉行的盛大歡迎儀式上擁抱致意。儀式包括鳴炮致敬、士兵步操，現場有大批民眾揮舞兩國國旗，場面熱烈。朝中社形容，金正恩在盧卡申科為期兩天的訪問開始時，對其表示「熱情」歡迎。

相關新聞：金正恩正式將南韓定為頭號敵國 強調北韓擁核地位不可逆轉

在到訪期間，盧卡申科在北韓高級官員陪同下，前往錦繡山太陽宮向金正恩的父親金正日及祖父金日成致敬。他亦代表俄羅斯總統普京敬獻花束。隨後，盧卡申科與金正恩一同前往解放塔敬獻花圈，並默哀「緬懷為北韓半島解放獻出寶貴生命的蘇聯紅軍戰士」，朝中社解釋此舉是紀念1945年二戰結束，日本在北韓半島的殖民統治告終。

