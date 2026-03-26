格陵蘭議題靠邊站 丹麥執政黨大選受挫

丹麥女首相弗雷澤里克森領導的「社會民主黨」在周二舉行的國會大選中雖獲勝，但創下120多年以來最差表現，該黨領導的左派聯盟「紅營」未能取得過半席位。丹麥官方昨日表示，在該國本土所有選票完成點算後，左派陣營在179席國會中取得84席，右派取得77席，過半門檻為90席。傳統上為丹麥最大黨的社會民主黨雖能保持國會第一大黨地位，但支持率明顯下滑，這次僅獲21.8%選票，為1903年以來最低。

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目前該黨將需與其他政黨磋商籌組新政府。弗雷澤里克森因成功抵擋美國總統特朗普多次要求併吞自治領地格陵蘭的壓力，而受到稱許。但格陵蘭島爭議並非選戰主軸，焦點主要集中在國內議題，包括通脹、福利制度及移民政策等。