泰國恐怖命案 老撾男疑殺20歲同鄉女友分屍8袋 被拍到提着頭顱外出

泰國曼谷近日發生駭人聽聞的分屍情殺案。一名26歲老撾籍男子涉嫌在寓所殘殺並肢解20歲同鄉女友，將屍塊分裝成8個垃圾袋棄置於暖武里府河道及小路。警方透過閉路電視發現疑兇提著裝有頭顱的膠袋離開寓所，最終在泰寮邊境將其截獲。

排水渠驚現人體殘骸 揭發冷血分屍案

據泰媒《Thaiger》報道，暖武里府巴革（Pak Kret）警方於周二（24日）晚接獲居民報案，指在一條供水渠道發現可疑袋子。警員到場後，在一個用毛巾包裹的黑色垃圾袋中發現女性頭顱。經擴大搜查，警方在周邊50米範圍內的河道及偏僻小路，陸續尋獲共8個裝有人體殘肢的垃圾袋。

經核實，死者為20歲老撾籍女子Am。調查顯示，死者生前與26歲男友Tom同居於曼谷一所公寓。監控畫面紀錄了極其恐怖的一幕：疑兇Tom曾提著一個沉重的膠袋（相信裝有死者頭顱）走出公寓，隨後駕車前往鄰近的暖武里府棄屍。

疑兇邊境落網 辯稱女友「爭執期間自殺」

泰國警方迅速鎖定疑兇行蹤，發現其正逃往泰國與老撾接壤的廊開府（Nong Khai），最終在其潛逃回國前，於邊境辦公室將其拘捕。

面對警方盤問，疑兇Tom最初否認殺人。他供稱，女友Am在芭堤雅娛樂場所工作引起其強烈妒意，兩人返回曼谷寓所後發生激烈爭執。他聲稱女友在爭吵期間情緒激動舉刀「自殺」，他因驚慌失措才決定毀屍滅跡，將屍體肢解成8塊分別棄掉。

死者兄長揭家暴前科 廚師男友疑早有預謀

然而，死者兄長的供詞與疑兇說法大相徑庭。兄長指出，疑兇Tom與妹妹已交往約3年，兩人在同一間醫院工作，Tom是一名廚師（熟悉切割技巧），Am則是餐廳員工，生前多次遭Tom暴力對待，男方性格極度偏激且容易吃醋。

警方表示，考慮到疑兇的廚師背景及肢解手法，對其「自殺」說法深表懷疑，目前正進一步搜集法醫證據，以謀殺罪名對其進行起訴。