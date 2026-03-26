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富士山隨時爆發？ 日政府首與東京商對策 最壞情況積灰30厘米

即時國際
更新時間：04:14 2026-03-26 HKT
發佈時間：04:14 2026-03-26 HKT

日本聖山富士山雖已沉睡超過300年，但其作為活躍活火山的威脅始終籠罩首都圈。日本政府昨日（25日）首次召集東京都政府及各大民間企業舉行聯合會議，針對富士山一旦發生如同1707年「寶永大爆發」規模的噴發，商討應對機制與防災物資供應鏈。

模擬噴發持續兩星期　東京心臟地帶恐「癱瘓」

根據日本政府發布的最新模擬預測，若富士山發生大規模噴發，火山灰影響可能持續超過兩星期。在最極端的情況下：

  • 神奈川縣： 降灰厚度可能高達30厘米。
  • 東京市中心： 降灰預計達10厘米厚。
  • 根據日本政府發布的最新模擬預測，若富士山發生大規模噴發，火山灰影響可能持續超過兩星期。
    根據日本政府發布的最新模擬預測，若富士山發生大規模噴發，火山灰影響可能持續超過兩星期。
    會議指出，如此厚度的火山灰將導致交通網絡全面崩潰，鐵路與公路運輸被迫中斷。
    會議指出，如此厚度的火山灰將導致交通網絡全面崩潰，鐵路與公路運輸被迫中斷。
    日本政府昨日（25日）首次召集東京都政府及各大民間企業舉行聯合會議，針對富士山一旦發生如同1707年「寶永大爆發」規模的噴發，商討應對機制與防災物資供應鏈。
    日本政府昨日（25日）首次召集東京都政府及各大民間企業舉行聯合會議，針對富士山一旦發生如同1707年「寶永大爆發」規模的噴發，商討應對機制與防災物資供應鏈。
    去年日本政府亦使用Ai模擬富士山一旦大爆發的情景。
    去年日本政府亦使用Ai模擬富士山一旦大爆發的情景。
    去年日本政府亦使用Ai模擬富士山一旦大爆發的情景。
    去年日本政府亦使用Ai模擬富士山一旦大爆發的情景。
    去年日本政府亦使用Ai模擬富士山一旦大爆發的情景。
    去年日本政府亦使用Ai模擬富士山一旦大爆發的情景。
    去年日本政府亦使用Ai模擬富士山一旦大爆發的情景。
    去年日本政府亦使用Ai模擬富士山一旦大爆發的情景。

會議指出，如此厚度的火山灰將導致交通網絡全面崩潰，鐵路與公路運輸被迫中斷。東京都政府目前的指導方針是原則上要求市民「盡可能留在家中」，但官方亦坦言，若物流停擺，食物及生活物資的獲取將面臨極大困難。

專家警示「異常沉寂」　商討撤離與廢棄物處理

參與會議的單位除政府部門外，還包括電力、通訊及鐵路等關鍵基礎設施企業。會上重點討論了以下對策：

  • 居家生活支援： 如何在長期圍困下確保水電及物資供應。
  • 撤離與避難： 針對高風險區域規劃疏散路線。
  • 火山灰清理： 預先選定堆放與處理海量火山灰的場地，防止二次災害。

專家在會上警告，富士山自上次爆發以來已平靜超過三個世紀，這種長期的「沉寂」在火山史上被視為異常狀態，壓力積累愈久，爆發威力恐愈驚人。

今次會議象徵日本防災策略從單純的「救災」轉向整體的「國家韌性」建設。電力與通訊公司正檢討如何保護精密儀器免受具導電性與磨蝕性的火山灰破壞，以確保東京都的政經功能不因自然災害而徹底停擺。

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