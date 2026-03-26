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習特會｜白宮：特朗普5月14日至15日國事訪華 將與習近平會面

即時國際
更新時間：02:10 2026-03-26 HKT
發佈時間：02:10 2026-03-26 HKT

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）於周三（25日）宣佈，總統特朗普將於5月14日至15日對中國進行國事訪問，屆時將與國家主席習近平舉行會晤。

曾因伊朗戰事推遲行程

特朗普原定於3月底訪問北京，但早前他公開表示，由於需全神貫注於美軍在伊朗的軍事行動，已主動向中方提出延期要求。他當時形容行程需要「重新安排」，以便應對中東地區瞬息萬變的戰況。

隨著白宮公佈最新日期，訪華行程最終落實推遲約一個半月。萊維特補充指，習近平亦已接受邀請，將於今年稍後時間回訪華盛頓，具體日期則有待美中雙方協調後另行公佈。

中東局勢料成會晤焦點

外交分析指出，由於伊朗戰爭已持續超過三星期，至今未見平息迹象，中東局勢料「習特會」的焦點。

目前美方正就「15點停火方案」與德黑蘭博弈，而特朗普在宣佈訪華日期的同時，軍方正向中東增派第82空降師及海軍陸戰隊。

萊維特表示，兩國元首均期待是次面對面交流。此次訪問亦是特朗普重返白宮後首次到訪北京。

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