Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜泰國油輪安全通過霍爾木茲海峽 官方證實無收過路費

即時國際
更新時間：22:47 2026-03-25 HKT
發佈時間：22:47 2026-03-25 HKT

伊朗宣布有條件開放非敵對國家通行霍爾木茲海峽後，一艘泰國籍油輪23日成功穿越這條重要水道。泰方證實，外交部與伊朗當局經過密集協商，為這艘曼差石油公司（Bangchak Corporation）油輪取得安全通行許可，且無需支付任何費用。

路透社報道，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）24日向媒體透露，他早前向伊朗駐泰大使提出，請求協助確保泰國船隻通過霍爾木茲海峽。而對方回應願意協助，並要求泰方提供預計通行船隻名單。

伊朗通知聯合國，允許非敵對國家船隻通過霍爾木茲海峽。美聯社
伊朗通知聯合國，允許非敵對國家船隻通過霍爾木茲海峽。美聯社

伊朗駐泰使館在X平台發文表示，泰國船隻順利通過反映兩國緊密關係，並強調「盟友有特殊地位」。

另一艘船等待許可

曼差油輪自3月11日起停泊在波斯灣，經協調後於23日順利通過海峽，目前正在返航泰國途中。泰國另一艘SCG化學公司所屬船隻也正等待通行許可。

據早前消息，伊朗23日已向聯合國安全理事會及國際海事組織（IMO）發出正式照會，通知「非敵對船隻」只要未涉入或支持對伊朗的侵略行為，且完全配合伊朗公告的安全規範，就能在與伊朗主管機關協調後，安全穿越霍爾木茲海峽。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場爭奪 僅4口價即告流拍
01:53
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅230萬拍賣 「鬼王」到場參與 僅4口價即告流拍
申訴熱話
5小時前
星鑽服務大獎2025｜專業評審團大讚得獎企業表現出色 建議香港服務業趕上創科步伐
企業資訊
7小時前
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
58歲港產片艷星大腸癌末期 透露病情癌細胞已擴散至腹膜 劇痛瀕死醫生提供兩選擇
影視圈
12小時前
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
94歲胡楓罕談身家！靠太太一句話走出事業低谷 親解與李小龍真實關係：佢成日叫我打佢
影視圈
5小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-24 13:28 HKT
星鑽服務大獎2025｜《星島日報》星鑽服務大獎2025表揚業界優秀表現 星鑽20載見證服務業輝煌成就 持續創新迎接AI大時代
企業資訊
6小時前
鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問
鄧兆尊首爆曾玩「多人運動」：表現好唔好都死 披露曾當夜總會經理 自詡應當《夜王》顧問
影視圈
6小時前
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
生活百科
2026-03-24 13:52 HKT