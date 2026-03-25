伊朗局勢｜泰國油輪安全通過霍爾木茲海峽 官方證實無收過路費

伊朗宣布有條件開放非敵對國家通行霍爾木茲海峽後，一艘泰國籍油輪23日成功穿越這條重要水道。泰方證實，外交部與伊朗當局經過密集協商，為這艘曼差石油公司（Bangchak Corporation）油輪取得安全通行許可，且無需支付任何費用。

路透社報道，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）24日向媒體透露，他早前向伊朗駐泰大使提出，請求協助確保泰國船隻通過霍爾木茲海峽。而對方回應願意協助，並要求泰方提供預計通行船隻名單。

伊朗通知聯合國，允許非敵對國家船隻通過霍爾木茲海峽。美聯社

伊朗駐泰使館在X平台發文表示，泰國船隻順利通過反映兩國緊密關係，並強調「盟友有特殊地位」。

另一艘船等待許可

曼差油輪自3月11日起停泊在波斯灣，經協調後於23日順利通過海峽，目前正在返航泰國途中。泰國另一艘SCG化學公司所屬船隻也正等待通行許可。

據早前消息，伊朗23日已向聯合國安全理事會及國際海事組織（IMO）發出正式照會，通知「非敵對船隻」只要未涉入或支持對伊朗的侵略行為，且完全配合伊朗公告的安全規範，就能在與伊朗主管機關協調後，安全穿越霍爾木茲海峽。