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客機撞消防車｜2航管員沒發現放行同一跑道 消防車缺裝置未能啟動警報

即時國際
更新時間：20:31 2026-03-25 HKT
發佈時間：20:31 2026-03-25 HKT

紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia）22日發生加拿大快運航空（Air Canada Express）AC8646客機撞上消防車的意外，釀成2死41傷，初步調查顯示塔台沒發現同時讓客機及消防車使用同一條跑道。再加上消防車未配備應答器，無法啟動預警系統，多重因素釀成憾事。

這宗意外導致客機正副機師身亡、機上39人及消防車上2名警員受傷，該港務局消防車當時正趕往處理另一架客機的緊急狀況。

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綜合美媒報道，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）24日公布初步調查結果，以及事發前3分鐘，客機黑盒錄下與塔台的對話音檔。官員指出，航管員出錯及機場航空安全技術故障，可能是導致這次事故的原因之一。

錄音顯示，其中一名航管員先許客機降落在第4跑道，但2分鐘後另一名航管員又允許消防車駛過同一跑道。音檔結束前1分12秒，機師向塔台表示完成降落檢查工作。44秒後，消防車要求通過4號跑道，8秒後獲塔台批准。此時客機距離地面僅30米。

消防車獲批准3秒後，向塔台覆述使用4號跑道；幾秒後塔台再指示消防車「停下」，此時已可聽見客機起落架觸碰跑道的聲音。塔台一再要求消防車停下但已來不及，錄音停止。

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拉瓜迪亞機場被嘲似「第三世界機場」。AP 　
拉瓜迪亞機場被嘲似「第三世界機場」。AP 　

警報系統沒能發出警示

值得注意的是，作為全美最繁忙機場之一的拉瓜迪亞機場，其實設有能幫助航管員追蹤航班及車輛的監控系統，以避免發生碰撞事故，但運安會官員表示，事發當下系統並未向塔台發送警示，可能是因為被撞消防車沒有搭載能觸發警報的裝置。

夜班航管一人身兼兩職是常態

事發時機場一共有2名航管員值班，其中一人可能身兼兩職。官員指出，其中一名航管員擔任本地管制員（local controller），負責管理跑道及機場空域；另一人為主任管制員（controller in charge），負責運作安全。另外還有地面管制員（ground controller）負責指揮滑行道上的活動，目前尚不清楚當時是由哪一位航管員兼任。

運安會主席霍曼迪（Jennifer Homendy）表示，在拉瓜迪亞機場，夜班航管員身兼地面管制員工作是標準作業流程。夜班航管員上班時間為晚上10時30分至隔日清晨6時30分，沒有跡象顯示航管員疲勞是造成今次事故的原因。

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