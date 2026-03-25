澳洲85翁遭「點錯相」綁架撕票案 23歲主要疑犯落網被控謀殺

澳洲悉尼85歲老翁遭「點錯相」綁架撕票，警方周三拘捕一名23歲男子，指他不是最高層但屬於涉案「重要人物」，涉嫌招募幫手及親自參與綁架。警方表示，相信有多達9名疑犯涉案，將繼續追查。



85歲獨居老翁巴格薩里安（Chris Baghsarian）2月13日被人從北萊德（North Ryde）郊區的家中擄走，塞進一輛深色SUV。警方指疑犯「點錯相」，呼籲綁匪歸還人質，但最終在約2周後發現他的遺體。

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死者Chris Baghsarian。 NSW Police

警方周三在西北郊區Seven Hills住所拘捕一男一女，拒絕保釋，周四提堂。澳媒報道被捕23歲男子名叫唐納利（Delkin Jake Donnelly）。警方指出，其被控罪名包括綁架、謀殺、槍械和毒品罪。

偵緝總督察馬克斯（Andrew Marks）告訴記者，唐納利不是最高層，但在此案中是個「重要人物」，「我們將指控他協助並招募他人綁架和拘留死者，以及指控他安排人手處理巴格薩里安先生的屍體。」

另一名23歲女子被控違反暴力禁制令，但未面臨與肉參死亡有關的任何指控。

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警方曾發布綁匪的身影，周三被捕的23歲男子即畫面裏其中一人。 NSW Police

上周警方曾發布了閉路電視錄像，顯示3名男子出現在悉尼郊區關押 肉參的「據點」附近。警方相信，周三被起訴的23歲男子「親身參與」了綁架，是畫面中的其中一人。

警方相信有多達9人參與了這宗綁架謀殺案。據當地媒體報道，真正的綁架目標可能是一個涉及有組織犯罪的家庭。

警方在發現屍體翌日已拘捕兩名男子，分別是29歲的安德魯斯（Gerard Andrews）和24歲的史蒂文斯（Daniel Stevens），控綁架和謀殺，他們將於4月再次出庭。