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奈良鹿出走大阪回不去！ 縣知事拒收：已失「天然紀念物」身份不可跨縣放生

即時國際
更新時間：18:15 2026-03-25 HKT
發佈時間：18:15 2026-03-25 HKT

日本奈良公園鹿群疑似跑到大阪，引發關注，奈良縣知事山下真今天表示，由於鹿隻離開奈良市特定活動範圍後不再是受保護的國家天然紀念物，加上沒有「跨縣放生」的先例，目前沒有辦法把鹿帶回奈良安置。

山下真在記者會上指出，奈良公園的鹿群是基於活動範圍而被列為「文化財保護法」，出走大阪後便不再是天然紀念物。雖然聽起來有些過於僵化，但考慮到鹿隻對農林業或人身安全「並非完全沒有風險」，即使在大阪逮到鹿，也不允許帶回奈良「放生」。

對於鹿隻為何出現在距離超過30公里外的大阪市，山下真分析，可能與奈良市內鹿群數量增加、生存競爭加劇有關，部分鹿隻可能為尋找食物而向外移動。當局沒有預料到奈良公園鹿群會跨越行政區域的情況，未來將檢討相關管理對策。

奈良鹿現身大阪，近來成為日本社群媒體與電視節目討論話題。鹿隻在市內亂晃，出現亂過馬路等情況，令人擔憂。大阪市當局今天下午捕獲了一隻被目擊在市內各處出現的鹿，鹿隻並未受傷，移送保護設施。

在競爭過於激烈的情況下，部分較弱勢的奈良鹿隻出於求生本能被迫遠走他鄉。X@Teruki_Nosaki
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