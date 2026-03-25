五角大樓出重手阻採訪 關記者走廊移除媒體辦公室
更新時間：17:45 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:45 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:45 2026-03-25 HKT
美國五角大樓限制記者採訪，日前在《紐約時報》發起的官司中敗訴，被裁定違反憲法第一修正案，國防部周一投下震撼彈，宣布關閉記者們已用了數十年的「記者走廊」，並移除五角大樓內的所有媒體辦公室。
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國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）稱，記者們將可以在大樓外的「附屬辦公區」工作，辦公區「準備就緒後即可使用」，但他沒有透露具體需要多長時間。
《紐約時報》迅速批評此決定違反了法官的命令，並且違憲，發言人施塔特蘭德在一份聲明中表示：「我們將再次提告。」
國防部去年10月推出新政策，賦予五角大樓權力，若認為記者行為威脅國家安全可撤銷採訪證。許多持有採訪證的記者不滿採訪受限，拒簽新政策而歸還證件，《紐約時報》去年12月入稟控告國防部及國防部長赫格塞特（Pete Hegseth），日前獲裁定勝訴。法官命令國防部恢復7名紐時記者的採訪資格，並廢除部分報導限制。
五角大樓記者協會發表聲明，痛批國防部的決定「明顯違反了上周裁決的文字和精神」，質疑為何在關鍵時刻選擇打壓新聞自由。目前，留守五角大樓的記者團主要由同意新政策的保守派媒體組成。
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