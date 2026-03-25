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中東局勢︱伊朗釋善意？ 通知聯合國：允非敵對船隻通過霍爾木茲海峽

即時國際
更新時間：12:50 2026-03-25 HKT
發佈時間：12:50 2026-03-25 HKT

美國與以色列發動軍事行動後，伊朗封鎖全球石油要道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），惟這局面或現轉機。路透社取得的文件顯示，伊朗已正式知會聯合國安全理事會及國際海事組織（IMO），表示只要與伊朗當局進行協調，「非敵對船隻」將可獲准安全通過霍爾木茲海峽。

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伊朗封鎖霍爾木茲海峽，致全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸陷入停滯，嚴重衝擊全球能源供應。

伊朗外交部於22日送交安理會及聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）的通知，明確表示：「非敵對船隻，包括屬於或與其他國家相關的船隻，只要未參與或支持針對伊朗的侵略行動，並完全遵守已公布的安全規定，即可在與伊朗主管機關協調下，享有安全通過霍爾木茲海峽的權益。

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伊朗亦在通知內劃下「紅線」，屬於美國或以色列，以及「其他侵略參與者」的船隻、設備與任何資產，「皆不具備無害通過或非敵對通行的資格」，意味著美、以及其盟友的船隻，仍將被禁止通行。

據悉，該份通知已於在國際海事組織的176個成員國之間傳閱。《金融時報》亦率先報道了相關消息。此舉被視為伊朗在持續封鎖的同時，試圖向國際社會釋出一定的彈性，以緩和部分國家的壓力。

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