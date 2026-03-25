費城魔鬼醫生獄中身亡 15年前被揭墮胎診所剪斷脊髓殺嬰

美國費城醫生戈斯內爾（Kermit Gosnell）多年前為婦女墮胎後，剪斷活嬰脊髓後，再將胎兒的器官、屍體塞滿瓶罐，診所後來有「恐怖屋」（House of horrors）之稱。近日，這名魔鬼醫生被指已在獄中病逝。

《美聯社》報道，戈斯內爾在費城曾擁「貧窮絕望女性代言人」的代號。但2010年，警方調查販運處方藥案件時，意外發現戈斯內爾的診所恐怖情況。

調查人員描述，診所裡臭氣熏天，到處都是裝胎兒的袋子和瓶子、裝著人體器官的罐子，還有沾滿血跡的家具和骯髒的醫療器材。



戈斯內爾的前員工作供，整個診所從醫生到助手，經常進行非法墮胎手術，即婦女已懷孕24周，超過賓州限制。更恐怖的是，戈斯內爾接生的嬰兒還在動時，就會與助手「剪斷脊髓」手段，殺害新生兒。



戈斯內爾除了三項一級謀殺罪外，他還被判犯有多項其他罪行，包括違反賓州的墮胎法。今年3月1日，85歲的戈斯內爾在獄中病逝，監獄人員並未公布其死因。