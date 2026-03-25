中東局勢︱德國總統罕批特朗普 稱伊朗戰爭是災難性錯誤

美國與以色列向伊朗發動聯合軍事行動接近一個月，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）周二（24日）罕見批評特朗普外交政策，稱伊朗戰爭是「災難性錯誤」，違反國際法，他說，特朗普的政策使得德國與戰後最大盟邦美國關係出現裂痕。

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路透社報道，與總理默茨（Friedrich Merz）比較，泰因邁爾的措辭比尖銳，默茨對戰爭是否合法一直避而不談。



施泰因邁爾在外交部的演說中表示：「我們必須正視伊朗戰爭的本質。因為在我看來，這場戰爭違反國際法。」他還表示，他幾乎可以確定，以美國目標即將遭受攻擊為由先發制人的說法站不住腳。

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施泰因邁爾稱這場戰爭「沒必要」且是「政治上的災難性錯誤」，並表示特朗普第2任期帶來的變化，對德國外交關係的衝擊與俄羅斯入侵烏克蘭一樣深遠：「正如我認為，在與俄羅斯的關係上，無法回到2022年2月24日之前的狀態，我同樣相信，跨大西洋關係也不會回到2025年1月20日之前。」