NASA專注興建月球基地 暫停月球軌道太空站項目

太空發展繼續成為各國爭奪領域。美國太空總署（NASA）局長周二（3月24日）說，計劃暫停原定在月球軌道上建造太空站的「門戶」（Gateway）項目，轉而將重點轉向「建設月球基地」。

路透社報道，艾薩克曼（Jared Isaacman）在一份聲明中說：「美國太空總署計劃暫停目前形式的『門戶』項目，並將重點轉向能夠支持持續地面作業的基礎設施建設。」、「儘管現有硬件面臨一些挑戰，但太空總署將重新利用適用的設備，並利用國際合作夥伴的承諾來支持這些目標。」

艾薩克曼的聲明，正值美國太空總署調整「阿爾忒彌斯」（Artemis）計劃之際。 「阿爾忒彌斯」計劃旨在將美國太空人送回月球並建立長期駐留基地，為最終的火星任務奠定基礎。

「門戶」月球軌道計劃一直被批評，被認為浪費資源或分散了其他登月計劃的注意力。

艾薩克曼早前宣布，美國太空總署將對近年來多次延期的阿爾忒彌斯計劃進行調整，以確保美國人能夠在2028年重返月球表面。