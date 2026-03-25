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美解除委內瑞拉駐美使館制裁　分析：為重開使館鋪路

即時國際
更新時間：09:20 2026-03-25 HKT
發佈時間：09:20 2026-03-25 HKT

美國與委內瑞拉的關係持續改善。美國財政部當地時間周二（24日）宣布，解除對委內瑞拉駐美國大使館的制裁，此舉被視為使館的重新開放鋪路。

法新社報道，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）發出聲明，表示「原先禁止與委內瑞拉駐美使團，及其駐美各國際組織代表團的交易，目前准予進行。」

今年1月，委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遭美軍拘捕，其副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）在美國總統特朗普（Donald Trump）的支持下，接任成為臨時領導人。特朗普明言，允許羅德里格斯擔任臨時領導人，前提是她必須遵循華府路線，特別是在開放其龐大的石油資源方面，予美國公司開採。

自羅德里格斯上台後，華府對委內瑞拉的政策出現改變，首先1月時，美國放寬對委內瑞拉長達7年的石油禁運；3月初雙方同意恢復外交關係。到了當月14日，美國駐委內瑞拉首都卡拉卡斯的大使館，7年來首次升起國旗。數日後，美方更放寬對委內瑞拉的旅遊警示。

委內瑞拉駐美大使館是於2019年，在前總統馬杜羅命令下關閉。當時美國在一場極具爭議的委內瑞拉大選後，宣布馬杜羅的領導地位不具正當性。今日財政部的最新舉措，被視為對使館的重開預作準備。

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