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美社媒成癮案難達共識 陪審團續議

即時國際
更新時間：08:57 2026-03-25 HKT
發佈時間：08:54 2026-03-25 HKT

美國一宗具有里程碑意義的社交媒體成癮訴訟，陪審團周一對法官表示，針對兩大被告Meta與Google之一是否應承擔責任，目前難達成一致共識。法官請陪審團繼續商議。

此案在洛杉磯審理，被告包括Facebook母公司Meta Platforms與Google，涉及旗下平台YouTube與Instagram；不過陪審團並未說明分歧是針對哪一間公司。根據法官庫朗讀的字條，陪審員告訴她：「陪審團難以針對一個被告達成共識，您對於如何繼續進行有甚麼建議嗎？」庫爾回應說，請陪審團繼續討論。她告訴陪審團：「如果你們無法達成裁決，案件將得交由另一組以相同方式、從同一社區選出的陪審團重新審理，這將為所有人增加額外成本。」

被告包括Facebook母公司Meta Platforms。路透社
被告包括Facebook母公司Meta Platforms。路透社

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本案裁決的關鍵可能在於：提起訴訟的這名女性的心理痛苦，究竟應歸咎於家庭糾紛和其他現實世界的創傷，還是應歸咎於YouTube以及Meta旗下的Instagram等應用程式。加州這名被稱為Kaley G.M.的20歲女性在庭上作證表示，YouTube與Instagram在她童年時加劇了她的憂鬱與自殺念頭。她告訴陪審團，自己從6歲開始沉迷於社交媒體，最初是從YouTube影片開始。然而，在交叉詰問中，她提到，曾感到被家人忽視、責罵與刁難。
 

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