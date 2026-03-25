油荒曼延亞洲  泰國令公僕行樓梯慳電 越南油站深夜擠滿車龍

美以與伊朗的戰爭爆發至今已超過三星期，隨著國際油價暴漲，亞洲各國正面臨嚴峻的能源短缺考驗。目前日本、越南及泰國等多地已出現「油荒」，多國政府紛紛出台極端節能措施應對。其中，泰國政府更下令公務員以行樓梯代替升降機，並放寬服飾限制以調高空調溫度，試圖在能源乾涸前減緩消耗速度。

斯里蘭卡政府機構每周工作四天

據《紐約時報》報導，越南國內對燃料短缺的恐慌正持續擴散。在首都河內，數以百計的電單車司機在加油站外排起長龍，人龍往往延伸至深夜。由於越南近四分之三的航空燃料依賴從中國和泰國進口，隨著供應鏈受阻，越南民航局發出警告，指航空燃油短缺最快可能在4月出現，屆時各大航空公司或被迫削減航班及大幅加價。

作為主要供應國的中國、韓國及泰國，目前已開始限制能源出口以自保。泰國更已暫時禁止出口包括航空燃油在內的特定燃料，進一步加劇了周邊國家的壓力。

為了節省燃料儲備，斯里蘭卡政府宣佈從本月18日起，國家機構每周僅工作四天，並將每周三定為額外假期，相關措施同時適用於各級學校，且將無限期實施。菲律賓亦已跟隨步伐，推行公務員四天工作制以減少通勤能耗。

泰國政府的應對措施則更具針對性。當局於3月10日下令，全體公務員在辦公時間應儘量步行樓梯而非搭乘升降機，並鼓勵居家辦公。為了進一步降低電力消耗，政府要求辦公室冷氣溫度不得低於攝氏27度，並准許員工穿著短袖襯衫、不打領帶上班。儘管如此，泰國境內不少加油站已掛出「售罄」告示，能源緊張局勢未見緩和。

面對這場長期化戰爭，亞洲各國的抗風險能力參差。目前印度的石油儲備相對充裕，約可支撐74日；泰國及菲律賓則分別有61日及60日儲量。

然而，部分國家已進入倒數階段：