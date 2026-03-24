《機場客運站》真實版︱稱缺錢買美伊戰事致漲價機票 美國男滯泰國機場10日

美國一名男子聲稱因為中東戰爭導致機票價格上漲，由於缺錢買機票，選擇在泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）長達10天，又更透過社交平台記錄自己在機場內的「日常生活」，情節有如湯漢斯主演電影《機場客運站》（The Terminal），引發熱議。目前泰國移民局已經介入調查。



泰國傳媒「The Thaiger」報道，該名美國籍男子透過Instagram帳號@rastagraphy發布多則「在素萬那普機場生活」的影片，他將機場當成臨時住所，完整記錄每天生活，包含看電影、讀書、睡覺以及吃飯。

要求航空公司出錢協助

有指，他已經住在機場10天，他在社交平台埋怨，自己因為戰爭導致機票上漲，無法購買機票繼續下一段旅程，要求航空公司出錢讓他離開，否則將持續霸佔機場空間。



相關影片在網路上引發熱議後，泰國移民局已介入調查。泰國移民局第二分局指揮官卡塔通少將（Pol Maj Gen Kathathorn Khamthiang）表示，經過查證，該名美國籍旅客3月15日從新加坡飛抵泰國，但移民官員在入境審查時發現他狀況有異，外觀打扮不像一般觀光客，且準備不足，因此當場拒絕其入境申請。



卡塔通表示，依照國際慣例與泰國規定，載送旅客入境的航空公司有責任照顧被拒絕入境的乘客，並安排後續航班送其前往目的地。這名男子起初沒有足夠資金購買機票繼續旅程，因此必須留在機場內接受航空公司監管，這完全符合相關法規程序。

男子目的地非戰爭國家

外界一度質疑事件或與美國、以色列及伊朗之間的戰爭局勢有關，卡塔通指出，經查證後發現該男子的目的地並非戰爭國家，而是東南亞某國，他計劃經由該國轉機返回美國。這名旅客最終於3月21日離開泰國。



卡塔通認為，男子疑似故意想要製造網絡聲量，因此操縱社群媒體，目的可能是為了吸引流量或博取同情以獲得捐款。