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照顧者壓力爆煲︱19年來日本486長者被殺害或虐死 逾七成為女性

即時國際
更新時間：21:07 2026-03-24 HKT
發佈時間：21:07 2026-03-24 HKT

日本共同社24日報道，厚生勞動省調查顯示，2006至2024年度，至少有486名65歲以上長者遭負責照護的親屬殺害或虐待致死，其中超過七成為女性長者，加害者多為其兒子或丈夫，家庭照護環境日益嚴峻。

日本《高齡者虐待防止法》頒布至今近20年，厚勞省每年均依法進行調查。共同社近日分析了2006至2024年度共19年的統計數據，其中不含照護機構職員虐待等情形。厚勞省統計，486名死者中，女性佔344人（71%），男性佔142人（29%）。。

從死因來看，因親屬殺害、共同自殺或自殺未遂（僅被照護老人死亡）而喪生的有220人；因疏於或放棄照護而死亡的有132人；因虐待致死的有69人；另有65人歸類為「其他（含不明）」。

值得關注的是，在483名加害者中，男性佔343人（71%），女性佔140人（29%）。與受害者關係方面，兒子最多（219人），其次為丈夫（98人）。關於殺人動機，部分原因為經濟困境及照顧疲勞，照顧者因無法向外界求助而陷入孤立，家庭照護環境日益嚴峻。

目前，日本僅由老年人組成的家庭已超過1700萬戶，雙老照護家庭（護理者與被護理者均為老年人）也越來越多。有專家指出：「（486人）只是冰山一角，支援體系亟需強化」。

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