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大馬墓園活春宮︱男女「野戰」影片瘋傳 警拘涉案本地人

即時國際
更新時間：19:39 2026-03-24 HKT
發佈時間：19:39 2026-03-24 HKT

臨近清明掃墓日子，但馬來西亞竟有男女公然在墓園作不雅行為。據當地傳媒報道，檳城日前有一對男女於一墓園進行作不雅行為，影片在網上瘋傳，同事更引起當地多方關注。警方今日（24日）證實，在墓地上演活春宮的中年男女已被捕，兩人皆是本地人。

據當警方表示，昨日中午接報，指社交媒體流傳一段影片，內容顯示一對男女在墓地作出不雅舉動。該段長約38秒的影片顯示，一名男子全身赤裸、背對鏡頭，另一名女子則下半身赤裸，坐在墓地石躉上。

男方曾向拍片者道歉

片中，一名華裔女子一邊拍攝一邊大喊：「抓到了，這個人已經在墓園裸體好幾次了。」男子隨後不慌不忙穿上褲子，拍攝者則大聲指責：「這裡可是人們祭拜先人的地方！」男子向拍片者道歉，惟對方未予接受，並表示將把視頻交由警方處理。

當地警方指出，昨晚先後逮捕37歲涉案女子和58歲本地男子。二人已承認涉案，警方將申請拘留，以便進一步調查案件詳情。

影片流出後，檳城聯合福建公塚董事會主席拿督謝清淵接受大馬傳媒訪問時證實事件，地點位於該會管理旗下其中一處墓園，已作出報警。

謝清淵今日透露，相信男女並非首次在同一地點從事不雅行為，其褻瀆先人的行徑已引起公眾極度不安。
 

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