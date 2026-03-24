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日男大阪堺市車站跳軌亡 身軀反彈直撞候車台灣女客

即時國際
更新時間：18:15 2026-03-24 HKT
發佈時間：18:15 2026-03-24 HKT

日本大阪堺市白鷺車站周日（22日）下午發生一宗恐列車意外。一名40多歲男子疑跳軌輕生，遭高速駛過的列車猛烈撞擊後，軀體反彈回月台，不幸擊中一名正在候車的20多歲台灣女乘客，致其頭部受重創倒地。跳軌男子送院後證實不治，列車司機受輕傷，另有兩名乘客受驚不適。

日本ABC NEWS報道，事發當日下午1時56分，警方接獲通報指「有人從白鷺車站跳下去」。調查顯示，該名40多歲男子突然從月台躍入軌道，撞上正以時速超過80公里、並未停靠站的急行列車。由於撞擊力道過猛，男子當場被彈回月台。

男子反彈後隨即擊中一名正在月台候車的台灣女乘客。該名女乘客事後在社交媒體還原經過，指自己當時正背對列車錄影，丈夫驚見男子跳軌被彈飛後，立即用力將她拉開並護住其頭部，兩人雙雙摔倒在地。

女遊客透露，自己左腳受到猛烈撞擊，右後腦勺亦因摔倒撞擊地面，一度感到頭暈不適。經緊急送院檢查後，幸無生命危險。跳軌男子傷重不治。

列車擋風玻璃碎裂令司機受輕傷，車上另有兩名男女乘客疑因受驚過度不適。警方正調查跳軌男子的輕生原因。

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