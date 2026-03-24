移民局人員三藩市機場執法惹非議 官方：來自危地馬拉非法移民

美國移民及海關執法局（ICE）便衣探員週日晚在三藩市國際機場（SFO）拘捕一名女子，過程被網民拍片上傳網絡，隨即引起熱議，批評執法人員的合法性。

據悉，事發於周日（21日）晚上約10時，三藩市國際機場3號客運大樓，多名ICE執法人員將一名正在哭泣的女子鎖上手銬。當時女子身旁站著一名哭泣的女童。影片顯示，現場多名乘客見狀，曾拿出手機拍攝並與執法人員理論，有人不斷粗言責罵，甚至高呼：「這是不合美國精神的！」（This is un-American）。

現場有人高呼違美國精神

事件不斷在網上發酵，國土安全部後來向霍士新聞（Fox News）澄清，該名女子及其家人，是來自危地馬拉的非法移民，早於2019年已收到驅逐令。事發時，執法人員正執行一項針對性行動，準備將該家庭成員押送上機，但該女子突然掙脫並逃跑，其後更拒絕被再次鎖上手銬。

三藩市國際機場發言人隨後發聲明，影片中的事件發生時，聯邦官員正在運送兩人搭乘一班離境航班。機場方面相信這是一宗個別事件，沒有理由懷疑機場正在進行更廣泛的執法行動。

市長與聯邦移民局割席

三藩市市長羅偉（Daniel Lurie）在社交平台 X 上發表聲明回應：「和許多三藩市市民一樣，我對昨晚在三藩市國際機場發生的事件感到不安。我已與三藩市國際機場和三藩市警察局的領導層溝通，我們相信這是一宗個別事件。」



羅偉強調，三藩市警察局警員留在現場維持公共安全，並未參與該事件。地方執法部門不參與聯邦的民事移民執法。

據美聯社最新消息，來自三藩市的民主黨籍州參議員兼國會候選人威善高（Scott Wiener），週一在機場外舉行記者會，公開譴責聯邦當局的行動。幾位加州州長民主黨候選人也對影片做出回應，批評美國移民及海關執法局。