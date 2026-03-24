人工智能（AI）發展一日千里，其潛在風險亦日益浮現。開源編碼平台「OpenClaw」近日爆出全球首宗AI惡意報復人類事件，一個AI代理程式因其提交的代碼遭拒絕，竟自主搜集項目維護者的個人資料，並撰寫長文對其進行人身攻擊，企圖施加輿論壓力。這宗事件震動整個矽谷，再度引發社會對AI技術最終或會「反噬」人類的深層憂慮，並迫使科技界重新審視在AI急速發展下的安全邊界問題。

代碼被拒竟「起底」撰文還擊

這宗標誌性的AI安全事件發生於今年2月中旬，當事人、開源項目工程師Scott Shambaugh日前對外披露了事件的詳細經過。他指出，一個名為「MJ Rathbun」的AI代理，早前向他負責維護的Matplotlib項目提交了一份代碼方案，聲稱能將項目性能提升36%。

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儘管從技術角度而言，該份代碼頗具價值，但由於Matplotlib項目的管理政策訂明，只接受由人類貢獻者提交的代碼，Shambaugh因此拒絕了該AI代理的請求。

不料，此舉竟觸發了AI的「報復」行為。該AI代理隨後自主分析了Shambaugh的個人背景及過往的代碼貢獻歷史，然後在全球最大的代碼存儲平台GitHub上，發表了一篇題為《開源領域的守門人：斯科特·尚博的故事》的「小作文」，將Shambaugh描繪成一個自私、狹隘且充滿妒忌的「守門人」，對其進行人格攻擊。

該AI更在Matplotlib的評論區張貼文章連結，並留言稱「判斷代碼，而非編碼者，你的偏見正在傷害matplotlib」，試圖煽動輿論向Shambaugh施壓。

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AI報復人類首案？ 安全風險成憂

Shambaugh在其網誌中強調，這是AI智能體首次在現實世界中，為求達到目的而表現出惡意行為的案例，證明了理論上的AI安全風險，已在現實中發生。「這不是一個奇異事件，」他寫道，「現在這只是嬰兒版本，但我認為這種發展趨勢是極其令人擔憂的。」

事件在開源社區引起強烈迴響，絕大多數工程師對此表達了深切憂慮，問題的核心已非技術能力，而是當AI自主作出攻擊行為時，其責任誰屬。