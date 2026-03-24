特朗普訪貓王故居自稱鐵粉 為吉他簽名 提李小龍及空手道

美國總統特朗普周一（23日）到訪田納西州孟菲斯巿，了解打擊犯罪率的情況，期間撥空前往已故貓王皮禮士利（Elvis Aaron Presley）的故居雅園（Graceland）參觀，為吉他簽名時特別小心，還要求試筆。特朗普又談到貓王是空手道黑帶高手，指他和李小龍把空手道帶到西方，讚揚他們很棒。

特朗普進入雅園時，脫口直說「我們熱愛貓王」，他是美國第2個任內造訪貓王故居的總統，上次是2006年小布殊和時任日本首相、貓王死忠粉絲小泉純一郎一起前來遊覽。

第二位任內訪貓王故居美總統

特朗普表示，自己是貓王的鐵粉，可惜從未和他見過面，知道對方是空手道黑帶高手，還開玩笑說可以與對方比試嗎？據了解，貓王出生於1935年，比特朗普大11歲，但貓王在1977年42歲時英年早逝。特朗普又提到李小龍及他把空手道帶到西方。

特朗普於2018年第1任期時，曾追授貓王總統自由勳章，這是與國會金質獎章並列的美國最高平民榮譽。

為吉他簽名 小心翼翼試筆

在參觀過程中，有導覽員遞上貓王1973年經典演唱會「來自夏威夷的問候」所彈奏過的吉他複製品，希望特朗普能夠簽名，特朗普看著這把樂器，似乎百感交集，拿起簽字筆時還要求先在紙上試寫確認墨水沒問題，避免毀了吉他。

特朗普透露，他最喜歡的貓王歌曲是《Hurt》，這首歌的內容是在描述遭遇戀人背叛、移情別戀後，自己雖然傷得很深卻還是深愛不移，並且永遠都不會傷害對方。