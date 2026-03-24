Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

客機撞消防車 | 空姐「連人帶椅」飛出機外奇蹟生還 機師捨命急煞救全機獲封英雄

即時國際
更新時間：14:09 2026-03-24 HKT
發佈時間：14:09 2026-03-24 HKT

美國紐約拉瓜迪亞機場發生客機猛撞消防車事故後，一名被安全帶固定在座位上的機員幸運獲救。這名機員的女兒透露，母親全身多處骨折，要接受手術。另外，機上乘客透露，機師在最後關頭拚命煞機，才避免更大規模傷亡，以自身性命為代價保護乘客，被封為英雄。

遭拋出機外300呎

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，這名大難不死的機艙服務員為特倫布萊（Solange Tremblay），她的女兒勤平（Sarah Lépine）說，母親正在醫院治療，將接受腿部骨折手術。

相關新聞：
拉瓜迪亞機場｜客機撞消防車2死2傷 錄音揭塔台狂喊「停停停停停」來不及

罹難機師福雷斯特獲乘客封為英雄。Antoine Forest FB
罹難機師福雷斯特獲乘客封為英雄。Antoine Forest FB
失事客機仍留在現場，嚴重受損的駕駛艙朝天。新華社
失事客機仍留在現場，嚴重受損的駕駛艙朝天。新華社
事故發生後，失事客機仍留在現場。美聯社
事故發生後，失事客機仍留在現場。美聯社
被撞消防車嚴重損毀。路透社
被撞消防車嚴重損毀。路透社

勒平向媒體透露，母親當時坐在駕駛艙正後方，事故發生時，她連人帶椅被拋出機外300呎，救援人員發現她時，她仍繫著安全帶坐在座位上，最終幸運生還。

空姐女兒：有守護天使庇佑

勒平說：「這簡直是個奇蹟，像是有守護天使在庇佑她，否則情況可能更糟。」

這架由加航快運航空（Air Canada Express）合作夥伴爵士航空（Jazz Aviation）執飛的CRJ-900型客機，搭載72名乘客及4名機組人員，從加拿大蒙特利爾飛往紐約。

監視器畫面顯示，客機降落拉瓜迪亞機場時，撞上從其前方穿越跑道的消防車，導致正副機師罹難，逾40名乘客受傷，機場一度關閉。

事故發生後，失事客機仍留在現場，嚴重受損的駕駛艙朝天。

調查人員表示，他們將向事發當下同時處理另一項緊急狀況的空中交通管制員問話，以釐清事發經過。

乘客感激機師救命

生還乘客卡波特（Jack Cabot）回憶降落瞬間稱，飛機落地後受到猛烈撞擊，整架飛機左右劇烈搖晃，場面混亂失控，「感覺沒人能控制任何東西，但回想起來，機師已經盡力了，他用盡全力煞車，明知這可能犧牲自己性命」。

另外一名乘客麗貝卡（Rebecca Liquori）接受CNN訪問時提到，她對機師的救命之恩永遠感激，若非機師在關鍵時刻展現過人反應力並全力煞機，死亡人數恐怕會更高。

正副機師身份曝光

殉職機師證實為30歲加拿大魁北克男子福雷斯特（Antoine Forest），熱愛飛行，為了在航空業有發展的機會，自學苦練英文，16歲就在開飛機。罹難的副機師則是岡瑟（Mackenzie Gunther），2023年從加拿大聖力嘉理工學院（Seneca Polytechnic）航空技術榮譽學士課程畢業之後，就加入爵士航空展開職業飛行職涯。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
女星抗癌失敗不幸離世終年51歲 遺下女兒令人心酸 曾演「畸形食人女」成經典
女星抗癌失敗不幸離世終年51歲 遺下女兒令人心酸 曾演「畸形食人女」成經典
影視圈
19小時前
星島申訴王 | 德福五屍案單位 起拍價230萬 投資者撈底 盤點香港「超級凶宅」
星島申訴王 | 德福五屍命案凶宅單位230萬起拍價 投資者趁機撈底 盤點香港「超級凶宅」
申訴熱話
7小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
宏福苑聽證會︱第三日聆訊進行 3名宏福苑居民將以證人身份作供
宏福苑聽證會︱競委會：出現長期、大範圍嚴重反競爭行為 包括合謀定價、瓜分市場等︱持續更新
社會
3小時前
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
影視圈
6小時前
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
旅遊
2026-03-22 12:00 HKT
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
股市
4小時前
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
影視圈
2026-03-23 09:00 HKT
伊朗局勢｜以媒：美國冀4月9日前停戰 伊朗稱美以襲擊伊兩處能源基礎設施｜持續更新
01:31
伊朗局勢｜以媒：美國冀4月9日前停戰 伊朗稱美以襲擊伊兩處能源基礎設施｜持續更新
即時國際
6小時前
吳幸美結婚丨《東張西望》女神老公真身曝光 去年街頭熱吻洩戀情 「金豬上身」貴氣出嫁
01:22
吳幸美結婚丨《東張西望》女神老公真身曝光 去年街頭熱吻洩戀情 「金豬上身」貴氣出嫁
影視圈
23小時前