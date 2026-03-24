客機撞消防車 | 空姐「連人帶椅」飛出機外奇蹟生還 機師捨命急煞救全機獲封英雄

美國紐約拉瓜迪亞機場發生客機猛撞消防車事故後，一名被安全帶固定在座位上的機員幸運獲救。這名機員的女兒透露，母親全身多處骨折，要接受手術。另外，機上乘客透露，機師在最後關頭拚命煞機，才避免更大規模傷亡，以自身性命為代價保護乘客，被封為英雄。

遭拋出機外300呎

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，這名大難不死的機艙服務員為特倫布萊（Solange Tremblay），她的女兒勤平（Sarah Lépine）說，母親正在醫院治療，將接受腿部骨折手術。

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罹難機師福雷斯特獲乘客封為英雄。Antoine Forest FB

失事客機仍留在現場，嚴重受損的駕駛艙朝天。新華社

事故發生後，失事客機仍留在現場。美聯社

被撞消防車嚴重損毀。路透社

勒平向媒體透露，母親當時坐在駕駛艙正後方，事故發生時，她連人帶椅被拋出機外300呎，救援人員發現她時，她仍繫著安全帶坐在座位上，最終幸運生還。

空姐女兒：有守護天使庇佑

勒平說：「這簡直是個奇蹟，像是有守護天使在庇佑她，否則情況可能更糟。」

這架由加航快運航空（Air Canada Express）合作夥伴爵士航空（Jazz Aviation）執飛的CRJ-900型客機，搭載72名乘客及4名機組人員，從加拿大蒙特利爾飛往紐約。

監視器畫面顯示，客機降落拉瓜迪亞機場時，撞上從其前方穿越跑道的消防車，導致正副機師罹難，逾40名乘客受傷，機場一度關閉。

事故發生後，失事客機仍留在現場，嚴重受損的駕駛艙朝天。

調查人員表示，他們將向事發當下同時處理另一項緊急狀況的空中交通管制員問話，以釐清事發經過。

乘客感激機師救命

生還乘客卡波特（Jack Cabot）回憶降落瞬間稱，飛機落地後受到猛烈撞擊，整架飛機左右劇烈搖晃，場面混亂失控，「感覺沒人能控制任何東西，但回想起來，機師已經盡力了，他用盡全力煞車，明知這可能犧牲自己性命」。

另外一名乘客麗貝卡（Rebecca Liquori）接受CNN訪問時提到，她對機師的救命之恩永遠感激，若非機師在關鍵時刻展現過人反應力並全力煞機，死亡人數恐怕會更高。

正副機師身份曝光

殉職機師證實為30歲加拿大魁北克男子福雷斯特（Antoine Forest），熱愛飛行，為了在航空業有發展的機會，自學苦練英文，16歲就在開飛機。罹難的副機師則是岡瑟（Mackenzie Gunther），2023年從加拿大聖力嘉理工學院（Seneca Polytechnic）航空技術榮譽學士課程畢業之後，就加入爵士航空展開職業飛行職涯。