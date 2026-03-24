宮崎駿「全景盒」立體作品 7月吉卜力公園展出 重現經典動畫場面

吉卜力迷注意，日本動畫大師宮崎駿在創作奧斯卡最佳動畫片《蒼鷺與少年》期間，為了減壓與消遣，親手以剪刀與原始膠紙，創作31件立體紙雕作品，並親自命名為全景盒。這些作品將於7月8日起，在愛知縣的吉卜力公園展出。

全景盒為裝載全景視角作品的盒子，觀賞者可透過透明的全景盒，窺探內部的微型模型，其原型類似19世紀的機械觀景裝置。作品主題橫跨宮崎駿半世紀的創作生涯，從早期的《風之谷》到家喻戶曉的《龍貓》、《魔女宅急便》以及《千與千尋》，皆在盒中重現。除了吉卜力代表作之外，部分作品主題則是延伸自作品的意象，甚至包含完全原創的作品。

宮崎駿最新作品「全景盒」設計亮相。X@eiga_natalie

「全景盒」展現動畫經典場景。X@eiga_natalie

宮崎駿全手繪立體紙雕裝置，重現吉卜力動畫經典場面。X@eiga_natalie

宮崎駿「全景盒」立體作品將於 7月在吉卜力公園展出。X@eiga_natalie

重現《風之谷》、《龍貓》經典場面

這系列作品靈感源自宮崎駿童年牛奶糖盒背後的立體畫片，透過將手繪背景與角色分層錯落擺放，在不使用任何電腦技術的情況下，營造出強烈景深。

在製作人鈴木敏夫與兒子宮崎吾朗的提議下，這份私人收藏決定規模化，並於7月8日起正式登陸吉卜力公園公開展示。屆時將展出多達31件大師重新繪製的作品，重現《龍貓》中與大龍貓一同入睡、《魔女宅急便》俯瞰城市等經典名場面。

在《風之谷》的全景盒中，則可以看見風之谷公主娜烏西卡騎乘飛行裝置，在巨大王蟲的上方飛行。

重視兒童視角

今次全景盒的展出，將重視兒童的視角，把欣賞作品的窗口位置設得較低。

據稱，宮崎駿在記者會前邀請了工作室附近的孩子實際觀賞全景盒。宮崎吾郎表示：「看到孩子們的反應後，宮崎駿導演說了句『太好了，孩子們的吉卜力回來了』，這讓我印象深刻。」