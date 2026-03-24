德州煉油廠爆炸起火 現場濃煙滾滾 當局發就地避難令

美國德州阿瑟港一間煉油廠發生爆炸，引發大火，現場傳出巨大聲響並竄出大量黑煙。警方已緊急要求阿瑟港西側居民就地避難，相關部門同步啟動應變機制。

現場是瓦萊羅（Valero）能源公司的煉油廠，該煉油廠為美國規模最大的設施之一，每日生產43.5萬桶原油，並將其加工成汽油、柴油和航空煤油。

爆炸現場傳出巨大聲響並竄出大量黑煙。X@MarioNawfal

德州交通運輸部發布提醒，要求駕駛人士繞道行駛。Doug Warner FB

現場濃煙滾滾。Doug Warner FB

瓦萊羅（Valero）煉油廠為美國規模最大的設施之一。法新社

爆炸威力強大 數英里外住家震動

當地時間周一（23日晚），該煉油廠發生劇烈爆炸，震動明顯，濃煙直衝天際，引發周邊居民恐慌。有居民表示，爆炸威力強大，數英里外的住家都感受到震動。

目前尚未傳出人員傷亡，所有員工均已確認安全。警方表示，初步研判爆炸可能與工業加熱設備有關，但詳細原因仍待進一步調查。事故發生後，警方已封鎖部分區域，並呼籲民眾避免外出，在接獲進一步通知前應盡可能留在室內，並務必將家中門窗緊閉，同時密切關注地方官員的後續指引。

涉事煉油廠每日生產43.5萬桶原油

德州交通運輸部也發布提醒，要求駕駛人士繞道行駛，避開事故地點周邊道路。當地消防與緊急救援人員已趕赴現場，全力控制火勢並進行後續處理。

德州緊急事務管理部與德州環境品質委員會（TCEQ）已派員進駐現場。TCEQ表示，相關團隊正持續監測當地空氣質素。

該煉油廠網站介紹，該廠僱用約770名員工，每日生產43.5萬桶原油。