伊朗局勢 | 傳特朗普政府屬意伊朗國會議長 視為未來領袖 可與美方合作

英美傳媒周一（23日）引述2名美國政府官員報道，特朗普政府正悄悄評估將伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）視為潛在的合作夥伴，甚至是未來的伊朗領袖。美國總統特朗普較早前暗示，已與伊朗內部「非常可靠」的人物接觸，並表示在德黑蘭與華府進行外交談判期間，將針對伊朗電廠與能源基礎設施的所有軍事打擊延後5天。但卡利巴夫公開否認與美方有任何接觸，並指控所謂「談判」純屬假新聞，目的是操縱全球金融與石油市場。

卡利巴夫否認與美談判 斥圖操縱金融與石油市場

路透社和美國政治新聞網站Politico指出，白宮內部至少有部分人士認為，現年64歲、曾多次揚言要對美國及美國盟友進行報復的卡利巴夫是可以合作的夥伴，認為他能夠領導伊朗，並在戰爭的下一階段與特朗普政府進行談判。

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特朗普較早前暗示，已與伊朗內部「非常可靠」的人物接觸，但卡利巴夫公開否認。X@iranriseonline

特朗普被指為伊朗問題尋找下台階。美聯社

特朗普較早前已將針對伊朗電廠與能源基礎設施的所有軍事打擊延後5天。美聯社

但這2名要求匿名的官員表示，白宮尚未準備好對任何特定人選作出承諾，希望能對多位候選人進行壓力測試，以尋找願意達成協議的人。

一名政府官員指出，卡利巴夫是熱門人選，但這名官員同時警告說，當局尚未做出任何決定：「他是最高層級的人選之一，但我們必須考驗他們，不能倉促行事。」

波斯灣官員：特朗普誇大談判 圖找下台階

特朗普政府傳出有意鎖定談判對象，顯示美方希望為迅速演變成棘手困局的伊朗問題尋找出路。這場衝突已撼動全球市場、推高油價，並再次引發對通脹的擔憂。

一位與白宮有聯繫的波斯灣地區官員則暗示，特朗普正在誇大談判進展，以便為自己早前設下的48小時最後通牒尋找下台階。事實上，特朗普較早前已將針對伊朗電廠與能源基礎設施的所有軍事打擊延後5天。

被指爭取時間 尋退場機制

這位因未獲授權公開發言而要求匿名的波斯灣官員說：「他（特朗普）肯定是在爭取時間，並試圖穩定市場。比較難判斷的是，他究竟是認真想找一個退場機制，還是他提出了不切實際的要求，好讓伊朗拒絕。」

伊朗法爾斯通訊社則引述引消息人士報道，所謂卡利巴夫與美國談判完全是假消息，捏造該假消息的目的之一是為暗殺卡利巴夫創造條件，目的還包括詆毀卡利巴夫、在伊朗國內引起分裂、煽動民眾情緒。

伊朗斥假新聞 旨在擺脫泥淖

卡利巴夫本人也在社交平台X發文表示，伊朗未與美國進行任何談判，「假新聞被用來操縱金融與石油市場，試圖讓美國與以色列擺脫其所陷入的泥淖」。

而白宮新聞秘書萊維特回應說：「這些是敏感的外交討論，美國不會透過新聞媒體進行談判。

圖採委內瑞拉模式

據報特朗普的另一個重大關注焦點是經濟層面的石油。官員透露，特朗普不想摧毀伊朗的主要石油樞紐哈爾克島，因為他希望伊朗下任領袖能達成類似與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）敲定的協議；羅德里格斯在委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被捕後接掌權力。

上述美國政府官員說：「這一切都是為了安插一個像委內瑞拉的羅德里格斯那樣的人。我們會說：『我們會讓你留在那裡，我們不會除掉你，但你要與我們合作，你要給我們一份好協議，一份關於石油的優先協議。』」