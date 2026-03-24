中東局勢升溫 韓總理金民錫臨時取消訪華行程

為應對中東緊張局勢可能對國內經濟造成的衝擊，南韓總理金民錫臨時取消原定訪問中國並出席博鰲亞洲論壇的行程。南韓國總理室於周一（23日）公布此消息，此舉被視為南韓政府高度關切中東局勢長期化所帶來影響的罕見舉動。

稱需坐鎮指揮經濟應對

南韓總理室表示，近期中東地區的軍事衝突導致複合性外部風險加劇，其影響正逐步波及南韓的國民經濟與民生，亟需政府建立應對機制，並將於日內公布相關措施。

聲明指出，綜合當前情況，政府決定取消總理的訪華行程，此乃考慮到在目前的危機狀況下，總理需要親自負責經濟相關應急工作的決策與部署。韓方已透過外交渠道，提前向中方充分說明情況並請求諒解。

將成立跨部門工作組

據報道，南韓政府計劃近日成立應對中東局勢影響的工作組，金民錫將擔任工作組負責人，直接指揮政府相關工作。據悉，該工作組將由多個政府部門首長組成，分別主管經濟與物價、原油、金融、民生及涉外事務等領域。

總理室原於本月9日宣布，金民錫將於3月24日至27日訪華，出席博鰲亞洲論壇並發表主題演講。由於高級官員的出訪行程通常需要長時間協調，在臨近出發前取消實屬罕見，外界解讀此舉反映南韓政府對當前局勢的極大憂慮。