伊朗反擊 | 伊朗發動第78波反擊 稱主力部隊尚未出動 無需在波斯灣布雷

伊朗伊斯蘭革命衛隊周二（24日）凌晨宣布 ，發動「真實承諾-4」行動第78波攻勢，使用「伊馬德」及「卡德爾」等導彈和無人機，針對以色列埃拉特、迪莫納和特拉維夫以北的目標以及中東地區部分美軍基地進行反擊。而伊朗武裝部隊發言人強調，已在波斯灣和阿曼灣相關海域掌握主動權，無需在波斯灣布設水雷。

伊朗塔斯尼姆通訊社援引革命衛隊聲明報道，革命衛隊和民兵武裝「動員窮人組織」的主力部隊尚未投入戰場，一旦在必要時出動，戰鬥將更加激烈，「敵人難逃險境」。

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伊朗革命衛隊發動第78波攻勢，向美以目標發射導彈及無人機。路透社

耶路撒冷受到以色列空襲，遭成損毀。新華社

德黑蘭持續受到空襲，已經有超過600人死亡。路透社

耶路撒冷傳出巨響

以色列軍方證實，伊朗周二清晨向以色列發射導彈，並指出該國防空系統正「努力攔截威脅」。

幾分鐘後，法新社記者在耶路撒冷聽到一聲巨響。

紅大衛盾會表示，空襲後暫時未有傷亡報告，但已派遣救護人員前往一處有撞擊現場的現場。

德黑蘭逾600死 近7000傷

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引德黑蘭省應急部門數據報道，自美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動以來，伊朗首都德黑蘭市所在的德黑蘭省有430處地點遭到空襲，造成636人死亡、6848人受傷。

另一方面，伊朗法爾斯通訊社24日報道，美國和以色列襲擊了位於伊朗中部伊斯法罕和西南部霍拉姆沙赫爾的兩處能源基礎設施。

伊朗能源設施遭襲擊

報道說，位於伊斯法罕的天然氣公司大樓和天然氣減壓站遭襲擊，部分設施和周邊住宅受損。位於霍拉姆沙赫爾電廠的天然氣管線也成為襲擊目標，但未造成人員傷亡。

而伊朗武裝部隊發言人表示，伊朗武裝部隊無需在波斯灣布設水雷，指伊朗在霍爾木茲海峽兩側的波斯灣和阿曼灣相關海域掌握主動權，並正以「極具智慧且強有力的方式」控制霍爾木茲海峽。

該發言人稱，伊朗將視需要動用一切可用手段確保安全，並強調伊朗武裝部隊能夠與區內各國合作，以確保波斯灣安全，任何域外國家無權干涉。

