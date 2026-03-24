伊朗局勢 | 美媒：2500海軍陸戰隊員周五將抵中東 擬再調3000空降兵支援伊朗戰事

美國《華爾街日報》周一（23日）報道，美軍第31海軍陸戰隊遠征隊及他們乘坐的2艘兩棲戰艦，將於周五（27日）抵達中東地區，當天正值總統特朗普要伊朗開放霍爾木茲海峽而重新設定的最後期限。與此同時，《紐約時報》報道，五角大樓正考慮從陸軍第82空降師抽調一支約3000人的作戰旅，以支援對伊朗軍事行動，可能會用於奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島。

《華爾街日報》引述2名美國官員說，「新奧爾良號」兩棲登陸艦、「的黎波里號」兩棲攻擊艦及其搭載的第31海軍陸戰隊遠征隊2500多名隊員，將於周五進入負責中東地區行動的美軍中央司令部責任區，但要抵達霍爾木茲海峽還需要幾天時間。而據美國海軍學會新聞網周一報道，「的黎波里號」目前停靠在印度洋中部的迪戈加西亞港。

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第31海軍陸戰隊遠征隊2500多名隊員將於周五抵中東。美聯社

美軍從日本調派2500名海軍陸戰隊員，搭乘「的黎波里號」前往中東增援。維基網站

因應中東局勢升溫，美軍已緊急調派第82空降師開赴中東。路透社

正值重開霍峽最後限期

特朗普上周六（21日）在其社交平台Truth Social發文，向伊朗發出最後通牒，要求伊朗在48小時內開放霍爾木茲海峽，否則將摧毀其各類發電站。但他周一再發文說，美國和伊朗過去2天進行了「非常良好且富有成效」的對話，美國將把空襲伊朗發電站及能源基礎設施的期限「推遲5天」。但伊朗外交部否認美伊之間正進行任何談判。

與此同時，《紐約時報》引述五角大樓官員說，第82空降師轄下一支約3000人的「即時反應部隊」，或奉召支援對伊朗軍事行動，他們具備在18小時內部署至全球任何地點的能力。

空降兵擬支援奪哈爾克島

報道援引美國官員的話說，美國軍方還在考慮另一項奪取哈爾克島的方案，由正在開赴中東地區的第31海軍陸戰隊遠征隊約2500人發起進攻。對該島發起首輪攻擊之後，來自第82空降師的作戰旅可用於接替和輪換。

但報道說，五角大樓和美軍中央司令部尚未就奪島下達任何相關命令。

哈爾克島位於波斯灣西北部，距離伊朗海岸大約25公里，長約6公里、寬約3公里，是伊朗最大原油出口基地，伊朗90%的原油都從這裡出口。美軍3月13日曾攻該島的軍事目標。