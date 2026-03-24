美國機場安檢大排長龍 特朗普下令ICE支援

美國國會預算僵局相持不下，導致機場安檢人員無薪工作或請假、離職，造成安檢工作壅塞，白宮宣布移民官員自周一起，派往全美各地機場，以協助緩解安檢大塞車。

特朗普周日清晨透過社交媒體宣布這項非常措施，相關官員隨即緊急擬定應對計劃。總統資深邊境顧問霍曼向CNN證實，移民與海關執法局（ICE）人員周一起調往機場支援，但強調他們不會去執行未曾受訓的工作。霍曼說：「我不認為ICE人員會坐在X光機前，來篩檢行李有無問題，畢竟他們沒受過這方面訓練。」他說，ICE人員將協助「提供其他需要安保的地方」，例如監控出入口。

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自2月14日以來，國土安全部預算資金就已中斷，民主黨國會議員要求他們必須改善在明尼蘇達州驅逐移民的做法。國土安全部旗下運輸安全局（TSA）負責管理機場的安檢人員受到波及，已經有數周無薪工作。由於薪資拖延，不少安檢人員開始缺勤甚至辭職，造成機場旅客排隊等候時間拉長，甚至需要等候數小時。自2月14日以來，已有超過300名運輸安全局員工離職，請假人數增加了兩倍多。