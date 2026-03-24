南韓風力發電機突故障起火　3維修工無處可逃慘死80米高空

南韓慶尚北道發生一宗駭人的工業意外。當地一個風力發電場的一座發電機組，於昨日（23日）在進行維修檢查期間突然起火，火勢迅速蔓延至機組頂部。由於起火位置處於約80米的高空，加上逃生路徑被烈火封死，3名正在現場工作的維修工人避無可避，最終在眾目睽睽下不幸慘死。

離地80米陷火海 雲梯車難及出動直升機

事發於慶尚北道一個設有24座風力發電機的園區。昨日下午，其中一座發電機組的中心部位突然冒出熊熊烈火，大量濃煙直衝雲霄。從附近居民拍攝的片段可見，發電機頂部陷入火海，並不時有帶火的碎片掉落，引發下方樹林小規模火災。

當地消防部門接報後立即趕赴現場，惟發現起火點位於近80米的高空，遠超一般消防雲梯車的作業高度。人員除在地面佈下水線防止火勢蔓延外，亦緊急調派消防直升機從空中灑水灌救。經過一番努力，火勢終被撲滅，惟搜救人員隨後在發電機組頂部發現3名維修工人的遺體。

機械故障釀慘劇 機組上月曾發生倒塌

據初步調查，事發時3名工人正於機組高處進行例行的保養與維護工作，懷疑因機械發生嚴重故障而瞬間引發猛烈火焰。由於高空作業空間極度有限，3人根本無處躲避，在求救無門的情況下被大火吞噬，現場情況極為慘烈。

涉事的發電園區由盈德風力公司營運，機組均由丹麥廠商維斯塔斯（Vestas）製造。值得關注的是，該園區上月2日才發生過嚴重事故，當時21號機組因葉片損壞而倒塌並壓毀道路，導致全數機組被迫停機至今。營運商原定在完成內部調查及聯合檢測後才決定是否重啟運轉，不料在復工前的檢測階段竟再次發生奪命意外。

警方及相關部門已封鎖現場，正深入調查起火的確切原因，並釐清營運商及維修商在安全檢查過程中是否存在人為疏忽。