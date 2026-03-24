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中東局勢｜比利時派兵加強猶太社區安全 車站現可疑行李致列車服務一度暫停

即時國際
更新時間：07:21 2026-03-24 HKT
發佈時間：07:21 2026-03-24 HKT

路透社報道，針對近期在比利時及荷蘭發生的反猶太攻擊，比利時當局週一在主要城市街頭部署士兵，加強猶太社區的安全防護。此舉也是對近期一系列針對猶太社區的攻擊事件作出的回應。

派士兵保護教堂及學校等設施

比利時國防部長弗蘭肯（Theo Francken）在社交平台X表示：「從今天起，我們將士兵重新部署到布魯塞爾和安特衛普的街頭，因為安全是基本權利。」士兵將與聯邦警察合作，保護猶太教堂、學校等社區設施。他補充說：「安特衛普現在稍微安全一些……猶太社區也是。我們對反猶太主義說不！」

此次安全升級源於多起攻擊事件，包括列日（Liege）一座猶太教堂早前發生爆炸，荷蘭鹿特丹猶太教堂縱火，以及阿姆斯特丹猶太學校爆炸，警方已逮捕五名17至19歲的嫌疑人。挪威奧斯陸美國大使館本月稍早亦遭爆炸，挪威調查人員將其定性為恐怖襲擊，所有事件均未造成人員傷亡。

比利時國防部發言人表示，士兵部署將分三個階段進行：先在布魯塞爾和安特衛普，之後延伸至列日。人權組織對全球猶太社區可能面臨的攻擊表示關切。北倫敦一個猶太社區組織的四輛救護車週一遭縱火焚毀，也引發額外關注。

火車站現可疑行李需疏散

同日，布魯塞爾米迪火車站（Brussels-Midi）因發現可疑行李進行疏散，列車運行一度中斷。比利時鐵路基建管理單位Infrabel發言人表示，警方與軍方拆彈小組檢查後確認行李無威脅。內政部長昆廷（Bernard Quintin）在X平台指出：「米迪站已在全面檢查可疑行李後重新開放。傍晚高峰期間為安全起見疏散乘客。」

米迪站是布魯塞爾主要高速列車樞紐，連接巴黎、倫敦、阿姆斯特丹及德國，列車運行中斷時間約為下午5:30至8:00（GMT），部分班次仍受影響，地鐵米迪站也一度關閉。

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