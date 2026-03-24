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金正恩正式將南韓定為頭號敵國 強調北韓擁核地位不可逆轉

即時國際
更新時間：10:02 2026-03-24 HKT
發佈時間：10:02 2026-03-24 HKT

北韓領袖金正恩周一在最高人民會議發表施政演說，並闡述對外政策，正式將南韓定義為「頭號敵國」，強調北韓將繼續鞏固擁核國地位，指北韓作為擁核國家的地位將永遠不會改變。他又指美國正在世界各地肆意發動恐襲和侵略行為，顯然是指美以針對伊朗的軍事行動。

北韓官方朝中社周二報道，金正恩前一日在第15屆最高人民會議第一次會議上發表上述講話。他表明，正式將南韓定義為「頭號敵國」，並將以最明確的言辭和行動徹底無視排擠，對於南韓的挑釁行為，朝鮮將絲毫不顧地、毫不猶豫地讓其付出代價。但他未提及是否修改憲法將韓朝關係明文定性為「敵對的兩個國家關係」。

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斥美國肆意發動恐襲和侵略

金正恩還指出，美國正在世界各地肆意發動恐襲和侵略行為，此番話可能指的是美伊衝突，但他此次也未直接譴責美國總統特朗普。

金正恩稱，以擴大核武來鞏固核武國家地位「完全正當」。他表明：「我們堅持鞏固擁核國家的地位，這是不可逆轉的路途，同時也要積極加強對敵人勢力的鬥爭。依據憲法賦予的使命，我們將進一步擴大與發展自衛性核嚇阻力量。」

他指出，國家尊嚴、國家利益、最後的勝利都只能靠最強有力的力量才得以保障；無論是敵對勢力選擇對抗還是選擇和平共存，「我們已做好隨時採取相應措施的準備，將進一步升級自衛性核威懾力，具備核武力量的應對態勢，徹底管控國家和地區安全風險」。

提5年經濟計劃 要提升生產1.5倍

此外，金正恩還暗示將積極展開外交，稱應擺脫陳舊、過時的外交，開展符合國家地位的外交戰略和對外活動，將對任何「侵犯我國的行為」毫不留情地報復，「不會有絲毫考量或猶疑」。

在經濟方面，金正恩提出將工業產出提高1.5倍的目標。他說，在接下來的五年計劃期間，北韓「必須大幅強化整體工業部門的發展基礎」，以「將工業生產提升約1.5倍」。

他說，過去五年經濟增長「明顯進展」，翻新了關鍵機械工廠，克服了各種困難與偏差。

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