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中東局勢｜特朗普：正與伊朗商討停火15點協議 傳美伊將於伊斯蘭堡會談

即時國際
更新時間：05:03 2026-03-24 HKT
發佈時間：05:03 2026-03-24 HKT

美國總統特朗普周一（23日）於田納西州孟菲斯發表講話，聲稱美、伊雙方正就一項包含「15點框架」的停火協議進行密集磋商。特朗普形容談判進展「非常良好」，指伊朗已同意放棄發展核武器，雙方有望在短期內達成共識結束戰事。

特朗普：15點協議首要棄核　

特朗普表示，談判自上周六（21日）晚間正式展開，由其中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿庫什納（Jared Kushner）直接參與對話。他強調，這份正在商討的「15點協議」中，首三項條款均圍繞「伊朗放棄核武」這一首要任務。

特朗普形容伊朗此次的態度與以往截然不同：「我的一生都在與談判打交道，但這一次，他們是認真的。他們想要和平。」他宣布將給予伊朗五天時間觀察進展，並樂觀地預期在這段時間結束時，極大機會達成一項對各方都有利的協議。

以媒：伊朗允凍結導彈項目五年

以色列第12頻道則報道指，伊朗已初步同意凍結其導彈項目五年。特朗普更進一步表示，若談判進展順利，目前被封鎖的全球能源命脈——霍爾木茲海峽將「很快開放」，並提出海峽未來將由「美伊雙方共同控制」的前景。

對於談判對象，特朗普拒絕透露具體人選，僅強調並非新任最高領袖莫吉塔巴（Mojtaba Khamenei），而是與一位他認為「最受尊敬且是真正領袖」的人士對話。

此前，特朗普在佛羅里達州已預告，美方與伊朗領導層進行了「非常有力」的會談，雙方已就多項主要問題達成共識。

而據美媒AXIOS報道，一名以色列官員表示，斡旋國正試圖於本週晚些時候在伊斯蘭堡召集一場會議，參會人員包括伊朗議會議長卡利巴夫、美國特使威特科夫、特朗普女婿庫什納及副總統萬斯。

不過，伊朗方面否認正與美方進行任何談判。

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