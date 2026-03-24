中東局勢｜停火現曙光？ 傳伊朗最高領袖肯首與美談判

美伊戰事現解決曙光。美國總統特朗普周一（23日）於田納西州孟菲斯發表講話，聲稱美、伊雙方正就一項包含「15點框架」的停火協議進行密集磋商，並已取得很大共識，雙方有望在短期內結束戰事。



與此同時，Al Arabiya English報道，根據以色列消息，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Ayatollah Mojtaba Khamenei）已同意與美國進行談判並達成協議。

伊朗國際引述Ynet消息指出，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）通話期間，釋出願意推動達成協議的訊號。阿拉奇告訴美方，已獲得伊朗新任最高領袖穆吉塔巴的批准，只要德黑蘭提出的條件得到滿足，就願意迅速解決問題。



穆吉塔巴在伊朗國家電視台3月23日公布的一段採訪中強調，直到伊朗獲得所有賠償、所有經濟制裁被解除，直到獲得美國不干涉伊朗事務的國際法律保障，伊朗才會停止戰爭。

特朗普：15點協議首要棄核

特朗普表示，談判自上周六（21日）晚間正式展開，由其中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿庫什納（Jared Kushner）直接參與對話。他強調，這份正在商討的「15點協議」中，首三項條款均圍繞「伊朗放棄核武」這一首要任務。

特朗普形容伊朗此次的態度與以往截然不同：「我的一生都在與談判打交道，但這一次，他們是認真的。他們想要和平。」他宣布將給予伊朗五天時間觀察進展，並樂觀地預期在這段時間結束時，極大機會達成一項對各方都有利的協議。

以媒：伊朗允凍結導彈項目五年

以色列第12頻道則報道指，伊朗已初步同意凍結其導彈項目五年。特朗普更進一步表示，若談判進展順利，目前被封鎖的全球能源命脈——霍爾木茲海峽將「很快開放」，並提出海峽未來將由「美伊雙方共同控制」的前景。

對於談判對象，特朗普拒絕透露具體人選，僅強調並非新任最高領袖莫吉塔巴（Mojtaba Khamenei），而是與一位他認為「最受尊敬且是真正領袖」的人士對話。

美媒CNN引述兩名消息人士報道指，美國已透過巴基斯坦向伊朗遞交了一份包含15項期望的清單，但目前尚不清楚伊朗是否同意其中任何一項。其中一位消息人士表示，清單中的某幾項對伊朗來說「幾乎不可能」接受；另一位消息人士則稱，這份清單與美國去年與伊朗會談時提出的要點如出一轍。

消息人士稱，巴基斯坦正在製定一項提議並進行調解，阿曼方面也一直在就霍爾木茲海峽問題在美伊之間傳遞訊息。消息人士也表示，埃及方面也積極進行外交努力。

一位消息人士指出，過去一年來，巴基斯坦與川普政府建立了密切關係，並長期與伊朗政權保持對話。

此前，特朗普在佛羅里達州已預告，美方與伊朗領導層進行了「非常有力」的會談，雙方已就多項主要問題達成共識。

而據美媒AXIOS報道，一名以色列官員表示，斡旋國正試圖於本週晚些時候在伊斯蘭堡召集一場會議，參會人員包括伊朗議會議長卡利巴夫、美國特使威特科夫、特朗普女婿庫什納及副總統萬斯。

不過，伊朗方面否認正與美方進行任何談判。